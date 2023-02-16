Böyle ikiyüzlülük olmaz! Ne gülüyorsunuz diyen solcu gördünüz mü?

CHP'lilerin sosyal medyada yayılan görüntüleri, Akit TV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Murat Alan'ın yaptığı Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı. Programda görüntüleri değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.

Türkiye 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşıyor. Asrın felaketi, 10 ilde büyük yıkımlara neden olurken devlet ve 85 milyon vatandaşıyla el ele vererek yaraları sarmak için kolları sıvadı.

CHP'den çirkin tavır

Birlik ve beraberliğin yaşandığı bu zor günde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken CHP enkaz üzerinde siyaset devşirmenin peşine düştü.

İlk önce AFAD'ı ve bürokratları hedef alan Türkiye'nin en büyük ikinci siyasi partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha acılar tazeyken seçim tarihi üzerinden algı operasyonuna girişerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı depremden sorumlu tuttu.

Halkın acını paylaşmak yerine skandal söylemleriyle tepkileri üzerine çeken Kılıçdaroğlu, tüm dünyanın "asrın felaketi" olarak kabul ettiği depremlerin çok fazla büyütüldüğünü iddia ederek, "Asrın felaketiymiş" sözleri ile yaşanan can kayıplarını ve acıları küçümsedi. CHP lideri utanmadan sıkılmadan "Bir algı operasyonu ile olayı çok fazla büyütüp, sorumluluktan kurtulmak istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Kurtulmuş ve Nebati'ye tek karelik algı operasyonu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin tek karelik fotoğrafları üzerinden akıllarınca algı operasyonu çeken fondaş medya; 11 Şubat 2023 Cumartesi günü depremzedeleri ziyaret amacıyla Şanlıurfa'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin önde gelen isimlerinden Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Faik Öztrak ve CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ'ın Türkiye'nin yüreği yandığı anlarda gülerek poz verdiği görüntüleri görmezden geldi.