Böyle hırsızlık görülmedi! O ülkede insanlar birbirinin dışkısını çalmaya başladı!

Kuzey Kore'de yaşanan gübre sıkıntısı nedeniyle ülke Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un vatandaşlara kendi dışkılarını ve hayvanların dışkılarını kullanmalarını söylemişti. İki yıldır süren bu uygulama ülkede sıkıntılara yol açtı. İnsanlar birbirlerinin dışkısını çalmaya başladı.

Kim Jong-un 2022 yılında gübreye kota getirmişti. Vatandaşlara tarımda kendi dışkılarını ve hayvanlarının dışkılarını kullanmalarını söylemişti.

Fakat bu durum iki yıl içinde insanları birbirlerinin dışkılarını çalmaya itti. İnsanlar gübre nedensizliği nedeniyle birbirlerinin dışkılarını çalmaya başladı.

İngiltere'de yaşayan Kuzey Koreli sığınmacı Kim Joo-il'in, insanların artık dışkıyı ele geçirme konusunda o kadar çaresiz olduklarını ve birbirlerininkini çalmaya başladıklarını söyledi.

KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un 8 Ocak 1983 veya 1984 doğumlu 2011’den bu yana Kuzey Kore’nin Yüce Lideri ve 2012’den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994’ten 2011’e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il’in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948’den 1994’e kadar Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung’un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

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