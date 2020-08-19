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Dünya Böyle bir ölüm şekli yok! Dehşet anları böyle kaydedildi
Dünya

Böyle bir ölüm şekli yok! Dehşet anları böyle kaydedildi

Bir genç kıza ait köpek koşarken tasması yaşlı bir kadının ayağına takılınca kafa üstü yere çakıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasından anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:57:00 -

Çin’de bir genç kıza ait olduğu düşünülen köpek sahibinden kurtularak koşmaya başladı. Önünde başka bir köpeğinden peşinden koşmaya başladı. Tasma yerde sürüklenirken orada karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadının ayağına dolandı. Kadının ayağına dolanan tasma köpeğin hızlı koşuşundan etkilenerek kadını adeta yere çarptı. Yere yüzüstü vuran kadının o an boynu kırılarak öldü. Köpeğin sahibi olduğu düşünülen genç kız o anları gördükten sonra oradan koşarak uzaklaştı.

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