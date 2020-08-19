Böyle bir ölüm şekli yok! Dehşet anları böyle kaydedildi
Bir genç kıza ait köpek koşarken tasması yaşlı bir kadının ayağına takılınca kafa üstü yere çakıldı. Dehşet anları güvenlik kamerasından anbean kaydedildi.
Çin’de bir genç kıza ait olduğu düşünülen köpek sahibinden kurtularak koşmaya başladı. Önünde başka bir köpeğinden peşinden koşmaya başladı. Tasma yerde sürüklenirken orada karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadının ayağına dolandı. Kadının ayağına dolanan tasma köpeğin hızlı koşuşundan etkilenerek kadını adeta yere çarptı. Yere yüzüstü vuran kadının o an boynu kırılarak öldü. Köpeğin sahibi olduğu düşünülen genç kız o anları gördükten sonra oradan koşarak uzaklaştı.