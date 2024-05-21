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Spor Böyle bir futbolun ülkemize ne faydası var?
Spor

Böyle bir futbolun ülkemize ne faydası var?

Yeniakit Publisher
2024-05-21 14:38:00 -
Böyle bir futbolun ülkemize ne faydası var?

Türk futbolu son dönemlerde tehdit ve şiddetlerle gündeme geliyor. Sporun güzelliklerinin rafa kaldırıldığı Türk futboluyla ilgili mirathaber.com'da yer alan "Böyle bir futbolun ülkemize ne faydası var?" başlıklı yorum haberde dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Mirathaber.com'da yer alan "Böyle bir futbolun ülkemize ne faydası var?" başlıklı yorum haberde dikkat çeken ifadeler yer aldı.

İşte o haber:

Üç çeyrek asırlık gazete Hürriyet’te pek az olan istisnalar dışında dişe dokunur ve topluma yararlı haber bulmazsınız. Haberlerin önemli bir kısmı, hangi sanatçının kiminle yatıp kalkığı türünde, evlilik dışı zina ilişkisini doğallaştırıcı türde zararlı. Çünkü gazetenin helâl ve harama inancı yoktur.

Alın siz faydasız haberlerinden bir tanesi daha…

FAYDASIZ HABER
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Fenerbahçe’nin 1-0 kazandığı kritik derbinin ardından olaylar yaşandı. Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek’in şoförünün darbe aldığı görüldü.”

İZLEME SPOR DEĞİLDİR

Faydalı olan spor bizzat yapılandır. Öyle milyonlarca izleyicinin 22 oyuncuyu izlediği futbol, halk için spor değildir.

Sonuçta fakirleşen halkımızın ödediği milyarlarca lira transfer ücretleri ve kulüp giderleri… Üstelik sahalara kadar inen şiddet görüntüleri….Maşaallah ! Cumhurbaşkanımız da bayağı ilgili. Ülkemize yazık.

DİYANET’İN NE FAYDASI VAR?

Sosyal medyada giderek daha fazla yer almaya başlayan F.T. isimli ateist gavur, yüzbinlerin hislerine tercüman olurcasına geçenlerde haklıca bir soru yöneltti:

Bayağı ağır bütçesi olan Laik Diyanet’in ülkemize ne faydası var?

Soranın niyeti aşağılamak da olsa soru sorudur. Cevabı verilmelidir. Bekliyoruz.

DİYANET’İN YOK DA FUTBOLUN NE FAYDASI VAR?

Konuyu toparlayarak biz de soralım:

Milyonlarca insanımızı ülke meselelerinden soyutlayıp heyecanları, paraları ve zamanlarını israf eden bu futbolun kime ne faydası var?

Diyanet’in sorgulandığı ülkemizde futbol sorgulanamayacak tabu olabilir mi?

FAYDASIZLARDAN KAÇINMAK CENNET’E YOLDUR

Yüce Kitabımız Kur’ân’dan, alkollü içkiler örneği ile öğrendiğimize göre haram kılınan işlerin büyük zararları yanında küçük faydaları olabilirmiş. Yani asıl olan zararın büyüklüğüdür. ( Bakara 219) Zararlılar da faydasızlardır.

Yine Kur’ân’dan öğrendiğimize göre Cennet’e gireceklerin vasıflarından biri de faydasızlardan kaçınmakmış:

“Cennetliklerin bir vasfı da şudur: Onla faydasız sözler, davranışlar ve işlerden yüz çevirir uzak dururlar.” (Müminûn 3)

Evet futbolun büyük zararları var da, dikkate alınacak küçük faydası ne?

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