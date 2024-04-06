Böyle belediye başkanı mı olur, yaptıklarına bakın! Henüz mazbatayı almayan CHP'li odaya zorla girdi
Bartın’ın Kurucaşile Belediyesi’nde CHP’li aday Uğur Güneş'in mazbatasını almadan makam odasına zorla girdiği anlar ortaya çıktı.
Bartın’ın Kurucaşile Belediyesi’nde CHP’li aday Uğur Güneş henüz mazbatasını almadan belediye başkanının makam odasının kapısını zorla açtırarak içeriye girdi. Çilingirle kapının kilidini değiştiren CHP’li aday hakkında soruşturma başlatıldı.
Bartın’ın Kurucaşile Belediyesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
31 Mart 2024 seçimlerinde İlçenin AK Partili Belediye Başkan Adayı Hulisi Sayın 579 oy alırken, CHP’nin adayı Uğur Güneş rakibinden 54 oy fazla oy aldı. Ancak seçim sonuçlarına yapılan itiraz nedeniyle kesin sonuçlar açıklanmadı.
"Başkan artık benim"
CHP’li Güneş henüz mazbatasını almadan belediye binasına adamlarıyla gelerek belediye başkanının odasına girmek istedi. Kapının kilitli olduğu gören Güneş, belediyede yazı işleri müdürvekilinde bulunan yedek anahtar ile, “Başkan artık benim” diyerek, halen görevde olan belediye başkanı Mehmet Zihni Sayın’ın odasına zorla girdi. Daha sonra kapının kilidi belediye başkanının haberi olmadan değiştirildi.
Belediye çalışanlarının gözü önünde henüz mazbatasını almadan belediye başkanının odasına giren adayın bu tavrı şaşkınlıkla karşılandı.
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Makamda bulunan başkan mührü, özel eşyalar ve bazı dosyaların kaybolduğu tespit edilirken CHP’li Uğur Güneş hakkında soruşturma başlatıldı.