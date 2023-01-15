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Medya Böyle ayar görülmedi! Kılıçdaroğlu apışıp kalacak
Medya

Böyle ayar görülmedi! Kılıçdaroğlu apışıp kalacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın obüslerin ve tankların teslimatını yaptığı törende generaller tarafından alkışlanmasına sert tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'u çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 12:34:00 -
Böyle ayar görülmedi! Kılıçdaroğlu apışıp kalacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın obüslerin ve tankların teslimatını yaptığı törende generaller tarafından alkışlanmasına sert tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'u çileden çıkardı. Altınok, "Gözlerimiz yaşardı. Zira muhtıralara, askeri darbelere fiilen destek vermiş, 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışmasını hâlâ unutamadığımız bir siyasetçi için çok iddialı laflar" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın obüslerin ve tankların teslimatını yaptığı törende generaller tarafından alkışlanmasına sert tepki gösterdi:

"Kendisini askerlere alkışlatır oldu. Devlet açısından büyük bir çürümüşlüğün göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız; elinizde bol yıldızlı, apoletli, Ortadoğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli Ortadoğu askerleri savaşlardan, cephelerden kaçtılar. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek."

Gözlerimiz yaşardı. Zira muhtıralara, askeri darbelere fiilen destek vermiş, 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışmasını hâlâ unutamadığımız bir siyasetçi için çok iddialı laflar.

Kaldı ki sivil siyaset nutukları attığınız kişi Erdoğan.

Onca bedeli göze alıp, 60 darbesiyle kurumsallaşan Türkiye'deki askeri vesayeti tarihe gömmüş, siyasete süngüyle gasp edilen itibarını geri kazandırmış sivil bir devrimci.

Erdoğan, demokrasiyi asgari dengesine oturtan bu cüreti sayesinde orduyu asli işi olan sınır muhafazasına kanalize etmeyi başardı.

İç siyasetten uzaklaşan TSK, altın yıllarını yaşıyor. Yalnızca yerlileşme ve modernizasyon alanında değil... Sınır ötesinde terörle mücadelede, göç hareketlerini engellemede hiç olmadığı kadar başarılı. Libya'dan Kafkaslar'a kadar sahada başka orduların imrendiği operasyonlar yürütüyor.

Generallerin "Başkomutan" sıfatını halktan aldığı oylarla kazanmış Türkiye Cumhurbaşkanı'nı alkışlamaları da gayet doğal.

Resmi törenlerde halkın temsilcisi seçilmiş siyasilere arkasını dönen generaller cumhuriyetini demokrasi için ideal tablo olarak görenler tabii ki rahatsız olacak."

 

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Yorumlar

Kanca

Gerçekten diyorum bu şahsı ciddiye almayın ben şunu düşünüyorum bu şahıs olumlu yada olumsuz haberlere seviniyor tabiki ismi geçtiği için kocaman bir hiç onuda ben hatirlatayim.birde Altay ,Atak,sungur,bayraktar,kızıl elma,akıncı,kirpi,cirit,atmaca,ve muharip yeni nasıl uçağımız ve bunlar gibi bir çok katılımı bizim ülkemize kazandıran Tüm vatan evlatlarına teşekkür ediyorum Allah'ım hayırlı işlerinin devamını nasip eylesin.Selamlar

Hasan Hüseyin

Kıçıdaroğlu ermeni artığı çapsızdan başka ne beklenirki
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