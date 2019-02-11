Böyle adalet olmaz olsun! Aldatan kadına bir de nafaka ödülü

Yargıtay, işsiz ve herhangi bir geliri olmayan erkeğin, boşanma davasında tam kusurlu bulunan çalışan eşine tedbir nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti. Söz konusu karar STK’ların tepkisine neden oldu.

“Bu karar ‘her türlü ahlaksızlığı yap’ demektir”

Nafaka mağdurlarını bir araya getiren Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucularından İlhan Ergincan, Akit’e özel olarak yaptığı açıklamada, “Alınan karar insani anlamda vahim bir durumdur. Kadın aldatmış olsa dahi erkek tedbir nafakasını öder demek, kadına ‘Her türlü ahlaksızlığı yap. Erkek seni boşarsa maddi kazanç elde edersin’ demektir. Evlilikleri ve boşanmaları kolaylaştırıp aile kavramını yok etmektir. Türk aile yapısına, ahlaka, vicdana uymayan bu kararı alanları ve bu kararı aldırmak zorunda bırakılan kanunları getirenleri mağdurlar affetmeyecektir. Kadın-erkek eşitliğinden bahsedenler mahkemeler karşısındaki pozitif ayrımcılığa ne zaman son verecekler. Kadın çalışsa erkek çalışmasa, kadın ağır kusurlu olsa, kadın aldatsa dahi nafaka alabilir demek hangi ahlaki değerlere ve adalete sığar” diye konuştu.

“Aile yok edilirse vatan yok olur”

“Bu kararlar evlilik kararı alacak gençleri de etkileyecektir” diyen Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu kurucularından olan Mesut Arabul ise, “Kamuoyunda sık sık dile getirilen bu adaletsiz kararlar, toplumda evlilikleri azaltacak ve evlilik dışı ilişkileri artıracaktır. Yetkililerin ülkemiz üzerinden oynanan oyunları görmesi ve bu adaletsiz kararların bir an evvel son bulması için ivedi şekilde seçim öncesi süresiz nafakaya adil süre getirmesi gerekmektedir. Unutulmasın ki; bu ülke Gezi olayları, darbe ile ve ekonomik saldırılar ile yıkılmaya çalışılmıştır. Halkımızın dik duruşu ve uyanık olması sayesinde başaramadıklarını şimdi aile yapısını yıkmak için topyekûn saldırıya geçilmiştir. Aile kavramı yok edilirse vatan yok olur. Bu aile yıkım projesinin farkına varıp gerekli hamleleri yapmak ve kanunu düzeltmek gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu karar pozitif ayrımcılığın en somut göstergesi”

Babalar ve Çocuklar Derneği Başkanı Atıf Kızılkan ise, “Kadınlar erkeklere karşı kayırılıyor. Yıllarca bazı dernekler tarafından ‘Kadın aciz, zayıf’ algısı oluşturuldu. Sonuçta da baskı o noktaya geldi ki erkekler bile buna inanır oldu. Başına gelmediği müddetçe insanlar bu zulmün farkına varmıyorlar. Şu anda da farkında değiliz. Bu karar uygulanan pozitif ayrımcılığın en önemli göstergesi” ifadelerini kullandı.

Mağdurlar nafakaya acil ve adil bir çözüm istiyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu yaşadıkları zulmü yetkililere duyurabilmek için bir çok aile STK’sının katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform adına açıklamayı yapan Mesut Arabul, son dönemdeki skandal nafaka kararlarına atıfta bulunarak, aile kavramının büyük yara aldığına ve süresiz nafaka zulmünün bir an önce çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Süresiz nafaka ve çocuk haczi konusunda, dünyada eşi benzeri olmayan bir dramla karşı karşıya kalanlar, gerçek adaletin tecelli edeceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

Platform Sözcüsü Mesut Arabul tarafından yapılan açıklamada, “Yetkililerin ülkemiz üzerinden oynanan oyunları görmesi ve bu adaletsiz kararların bir an evvel son bulması için ivedi şekilde seçim öncesi Süresiz Nafakaya adil süre getirmesi gerekmektedir. Avrupa ülkelerinde bile, toplumun sürekliliğini tehdit etmesi sebebiyle yoksulluk nafakasına sınırlama getirilirken, aile kavramının çok önemli ve kutsal sayıldığı ülkemizde, 100 günlük sürecin dolmasına rağmen çözüme yönelik hâlâ bir adım atılmamış olması kaygı vericidir” ifadelerini kullandı.

Kadın aldatsa dahi nafaka ödüyoruz

Nafaka konusunda son dönemlerde skandal kararlar verildiğini hatırlatan Arabul, “Yakın zamanda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işsiz ve herhangi bir geliri olmayan erkeğin, boşanma davasında tam kusurlu bulunan çalışan eşine tedbir nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti. Alınan karar insani anlamda hem adil olmayan, hem de vicdanları yaralayan karardır. Bu kararlar boşanmaları kolaylaştırıp aile kavramını yok etmektir. Kadın-erkek eşitliğinden bahsedenler mahkemeler karşısındaki ayrımcılığa ne zaman son verecekler. Kadın çalışsa erkek çalışmasa, kadın ağır kusurlu olsa, kadın aldatsa dahi nafaka alabilir demek hangi ahlaki değerlere ve adalete sığar?” dedi.