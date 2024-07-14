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Gündem Boykot yapmayanlara afiyet(!) olsun... Nestle'nin o ürününde dışkı tespit edildi
Gündem

Boykot yapmayanlara afiyet(!) olsun... Nestle'nin o ürününde dışkı tespit edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-14 14:25:00 - 2024-07-14 14:57:23
Boykot yapmayanlara afiyet(!) olsun... Nestle'nin o ürününde dışkı tespit edildi

Ünlü gıda devi Nestle’ye bağlı maden suyunda insan dışkısında bulunan bir bakteri tespit edildi. İşte detaylar…

Dünyaca ünlü gıda devi Nestle’ye bağlı Perrier marka maden suyunda, dışkı ve insan kaynaklı bakteriler içerdiği tespit edildi. Fransa’da ortaya çıkan bu olay, yetkilileri harekete geçirerek kuyuların geçici olarak kapatılmasını talep etmelerine sebep oldu. Firma, tedbir amaçlı olarak iki milyon şişeyi imha ettiğini açıkladı.

Fransa’da gündeme oturan bu skandal, maden suyu üretiminde kullanılan kuyuların güvenliği konusunda ciddi şüpheler uyandırdı. Özellikle Nimes yakınlarındaki Vereze’deki kuyu, 1903 yılından beri Perrier için maden suyu üretmekteydi. Ancak, Güneydoğu Fransa’da yaşanan şiddetli yağışlar ve ‘Monica’ fırtınasıyla ilişkilendirilen kirlilik, bu kuyuların güvenilirliğinde endişe yarattı.

Fransız halkı arasında büyük tedirginlik yaratan bu olay, Fransa’nın yanı sıra, skandalın yankıları uluslararası alanda da hissedildi.

Kısa bir süre önce İsviçre’de Türk yapımı Beypazarı marka maden suyunun yüksek oranda bor minerali içermesi nedeniyle toplatılması da basında büyük yankı bulmuştu. 
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Zaten 7 Ekim'den bu yana Nestle, İsrail'e ait olması sebebiyle boykot ediliyordu.

Boykota uyalım, uymayanları uyaralım.

Nestle 2 çocuğun ölümüne sebep olmuştu

Fransa’da Nestle, 2022 yılında iki çocuğun ölümüne neden olan ve 48’i çocuk 56 kişiye bakteri bulaşan Buitoni marka dondurulmuş pizzaların üretildiği fabrikayı geçen sene kapatmıştı.

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