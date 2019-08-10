Boyabat’ta cildiye uzmanı göreve başladı Boyabat 75.

Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine atanan Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Yılmaz göreve başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine atanan Uzm. Dr. Zeynep Yılmaz, hasta kabulüne başladı. Boyabat Devlet Hastanesinde boş bulunan branşlara uzman doktor ataması yapılması, çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.



Dr. Zeynep Yılmaz kimdir ?

1990 yılında İstanbul’da doğdu. 2008 yılında Eyüboğlu Kolejinden birincilikle mezun oldu. 2008-2014 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenimini dönem birincisi olarak bitirdi. Kasım 2014’te İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalında göreve başladı.

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