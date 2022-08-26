Boy otu nedir ne işe yarar? Çemen otu tozu (Boy otu) nasıl tüketilir? Boy otu faydaları

Boy otu nedir ne işe yarar?

Boy otu, bitkisel karışımlarda ve lezzeti ile mutfaklarda binlerce yıldır kullanılan bir bitkidir. Hint, Mısır ve Orta Doğu mutfaklarında daha yaygın kullanılsa da tüm dünyada lezzetlendirici bir baharat olarak kullanımına rastlanabilir.

Çemen Otu Tozunun Faydaları

– Çemen otu tozunun menopoz etkilerini hafifletici etkisi bulunmaktadır.

– Kabızlığın önüne geçerek şekeri kontrol altına alan çemen otu tozunun boğaz ağrılarına da iyi geldiği bilinmektedir.

– Hazımsızlığı gideren etkisi ve aynı zamanda öksürüğü hafifletici taraflarıyla vücuda birden fazla faydası bulunmaktadır.

– İçeriğinde yer alan göğüs büyütme etkisinin nedeni fito-proteinlerden kaynaklanmaktadır.

– Süt salgısının artmasını sağlar. Doğum sonrası sütü azalan anneler çemen otu tozu sayesinde sütlerini arttırabilir.

Boy otu Faydaları

Kan şekerini düşürmesi, östrojen hormonlarını salgılaması, öksürük giderici özelliğinden dolayı alternatif tıpta etkin şekilde yararlanılıyor. Türkçe boyotu diye anılan çemen otu, çayı, çorbası, merhemi, baharatı ve hatta yüz maskesi ile pek çok rahatsızlığa iyi geliyor

Çemen Otu Tozu Nasıl Kullanılır?

Çemen Otu Tozunun Çay Olarak Kullanımı

2 çay kaşığı çemen tohumu bir demliğe konularak üzerine 500 ml su eklenir. Günde bir bardak içilir. Bardağın içine limon suyu eklenerek içilebilir. Çay midenizde bulantı ve ağrı yarattıysa kullanımı kesilmelidir.

Çemen Otu Tozunun Krem Olarak Kullanımı

1 tatlı kaşığı çemen tozu

1 çay kaşığı zeytinyağı

Malzemeleri bir kap içinde karıştırarak 1 hafta kadar bekletin. Süre bittikten sonra her gün yatmadan evvel göğüslerinize bu karışım ile masaj yapın. Göğüslerinizi bir bez ile kapatarak sabaha dek bekleyin. Sabah durulayarak 15 gün boyunca devam edin. Bu şekilde çemen otu tozunun göğüsleri büyütmeye faydası vardır.

Çemen otunun kullanımı

Soslara, kahvaltılıklara ve pastırmaya katılıyor. Bunun dışında tohumları öğütülerek çorbalara, et yemeklerine ve turşulara da katılabiliyor. Çemen otunun yapraklı kısmıysa tıpkı ıspanak gibi ayıklanıp güzelce temizlendikten sonra yemek olarak değerlendirilebiliyor.