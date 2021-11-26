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Spor Boupendza, Süper Lig için yola çıktı
Spor

Boupendza, Süper Lig için yola çıktı

Katar Ligi'nde forma giyen Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Ligin namağlup lideri Trabzonspor, Ocak ayında yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda daha da güçlenmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 18:21:00 -
Boupendza, Süper Lig için yola çıktı

Katar Ligi'nde forma giyen Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Ligin namağlup lideri Trabzonspor, Ocak ayında yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda daha da güçlenmek istiyor.

Hatayspor'dan Katar Ligi takımlarından El Arabi'ye transfer olan 25 yaşındaki Gabon'lu forvet Süper Lig lideri Trabzonspor'un listesine girdi.

Sezon başında kadrosuna kattığı Fode Koita'dan yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yararlanamayan Trabzonspor, devre arasında yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak şampiyonluk yolunda daha da güçlenmek istiyor.

Bordo mavililer devre arasında yapılacak transferlerde lige ve takıma uyum sıkıntısını en aza indirmek için Süper Ligi yakından tanıyan Gabonlu golcü

Golcü futbolcunun da Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği ve bu transferin büyük ihtimalle gerçekleşeceği belirtildi.

25 yaşındaki Gabonlu golcü bu sezon El Arabi formasıyla 8 maçta forma giyerken, bu maçlarda 3 gol ve 2 asistlik bir peformans sergiledi.

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