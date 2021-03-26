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Spor Boupendza, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolcuyu yıktı
Spor

Boupendza, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolcuyu yıktı

Süper Lig'de forma giyen üç futbolcu Gabon-Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli maçında karşı karşıya geldi. Maçta Aaron Boupendza farkını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 11:20:00 -

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gabon ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Stade de Franceville'de oynanan mücadele Gabon'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Boupendza, 72. dakikada Bouanga ve 86. dakikada Aubameyang kaydetti.

Süper Lig'de Hatayspor'da oynayan Boupendza, maçta attığı şık golle adından söz ettirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Fenerbahçeli Tisserand ile Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

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