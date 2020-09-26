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Spor Boston Celtics pes etmedi
Spor

Boston Celtics pes etmedi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:40:08 -
Boston Celtics pes etmedi

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 121-108 yenen Boston Celtics, Doğu Konferansı finalinde seriyi 3-2'ye getirdi.

NBA play-off'larına Celtics ile Heat arasındaki Doğu Konferansı final serisi 5. maçıyla devam edildi.

Celtics, Jayson Tatum'un 31 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı karşılaşmayı 121-108 kazanarak serideki ikinci galibiyetini aldı.

Final serisini 3-2'ye getiren Celtics'te Jaylen Brown 28 sayı 8 ribaunt, Daniel Theis ve Kemba Walker ise 15'şer sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Heat'te Goran Dragic'in 23, Duncan Robinson'ın 20 ve Jimmy Butler'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına yarın TSİ 04.00'de Los Angeles Lakers ile Denver Nuggets (3-1) arasındaki Batı Konferansı final serisi 5. maçıyla devam edilecek.

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