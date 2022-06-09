Boston Celtics-Golden State Warriors final serisi kaç kaç?
NBA finalinde Boston Celtics ile Golden State Warriors arasında 3.maç oynandı. Peki, Boston Celtics, Golden State Warriors finali kaç kaç? Golden State Warriors- Boston Celtics 4.maçı ne zaman?
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Boston Celtics-Golden State Warriors serisinde son durum nedir?
Boston Celtics-Golden State Warriors final serisi kaç kaç?
NBA final serisi üçüncü maçında Doğu Konferansı şampiyonu Celtics, Batı Konferansı şampiyonu Warriors'ı TD Garden'da ağırladı.
İlk ve son çeyrekte etkili performans ortaya koyan Celtics, pota altı sayılarında rakibine 52-26'lık üstünlük kurarak karşılaşmadan galip ayrıldı.
Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Jayson Tatum 26 sayı, 6 ribaunt, 9 asist ve Marcus Smart 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı.
Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, Klay Thompson 25 sayı, 3 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.
Serinin 4. maçı, 11 Haziran Cumartesi TSİ 04.00'te yine Celtics'in ev sahipliğinde yapılacak.