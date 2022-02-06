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Dünya Bosnalılar ‘pazar yeri katliamı’nı unutmadı
Dünya

Bosnalılar ‘pazar yeri katliamı’nı unutmadı

Bosna Hersek Savaşı’nda, Sırp Cumhuriyeti ordusunun başkent Saraybosna’daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 68 sivil, katliamın 28. yılında törenle anıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:46:00 -
Bosnalılar ‘pazar yeri katliamı’nı unutmadı

Sırp askerlerince 5 Şubat 1994’te düzenlenen saldırının 28. yılı dolayısıyla Markale pazar yerinde düzenlenen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile kanton düzeyinde yetkililer, kurban yakınları ve saldırıda kurtulanlar katıldı. Komsic, “Markale pazar yerinde meydana gelen katliamı kimse unutmamalı. Bu olay başta olmak üzere, Bosna Hersek’in tamamında yaşanmış olayları kimsenin unutmaya hakkı yok” dedi. Katliam 5 Şubat 1994’te Sırp askerlerince yapılmıştı.

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