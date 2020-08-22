  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bosna Hersek’te camiye ırkçı saldırı! Avluya domuz leşi attılar
Dünya

Bosna Hersek’te camiye ırkçı saldırı! Avluya domuz leşi attılar

Bosna Hersek’teki Bratunac kasabasında bir caminin avlusuna domuz leşi bırakıldı. Skandal saldırı bölgedeki Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:41:00 -
Bosna Hersek’te camiye ırkçı saldırı! Avluya domuz leşi attılar

Bosna-Hersek'ın Sırp Cumhuriyeti'nde bulunan bir Bratunac kasabasında şehir merkezinde bulunan camiye çirkin bir saldırı düzenlendi. Caminin avlusuna henüz kim oldukları tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından domuz leşi atıldı.

"Planlı bir saldırı"

Bölgede domuz beslemenin yasak olduğunu belirten saldırı düzenlenen caminin imamı Elvir Hodzic, saldırının bilinçli bir şekilde gerçekleştirildiği kaydetti. Tepkisini dile getiren imam “Cami şehir merkezinde bir cami ve şehir merkezinde domuz beslemek yasak. Dolayısıyla bunun tasarlanmış bir eylem olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avludaki leşi öğle namazından önce farkettiklerini belirten Hodciz hemen polise haber verdiklerini aktardı.

Skandal olay kasabada yaşayan Müslümanların büyük tepkisini çekti. Cami avlusundaki domuz leşi yapılan incelemenin ardından belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfini açıklamasının ardından çılgına dönen Yunanistan'dan sonra sözde Arap ülkesi BAE'den alçak bir adım..
Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!
Gündem

Doğalgaz müjdesi Davutoğlu'nun partisini çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıklaması Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek P..
CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması
Siyaset

CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde doğalgaz rezervi bulduğu müjdesini vermesi beklenirken CHP'den akla ziyan bir aç..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı