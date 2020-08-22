Bosna Hersek’te camiye ırkçı saldırı! Avluya domuz leşi attılar

Bosna-Hersek'ın Sırp Cumhuriyeti'nde bulunan bir Bratunac kasabasında şehir merkezinde bulunan camiye çirkin bir saldırı düzenlendi. Caminin avlusuna henüz kim oldukları tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından domuz leşi atıldı.

"Planlı bir saldırı"

Bölgede domuz beslemenin yasak olduğunu belirten saldırı düzenlenen caminin imamı Elvir Hodzic, saldırının bilinçli bir şekilde gerçekleştirildiği kaydetti. Tepkisini dile getiren imam “Cami şehir merkezinde bir cami ve şehir merkezinde domuz beslemek yasak. Dolayısıyla bunun tasarlanmış bir eylem olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avludaki leşi öğle namazından önce farkettiklerini belirten Hodciz hemen polise haber verdiklerini aktardı.

Skandal olay kasabada yaşayan Müslümanların büyük tepkisini çekti. Cami avlusundaki domuz leşi yapılan incelemenin ardından belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.