Bosch, tam otomatik maske üretim hattını hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Bosch, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yüz maskelerinin tam otomatik üretimi konusunda çalışmalara başladı.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, Stuttgart-Feuerbach'daki Bosch fabrikasında ilk özel yüz maskesi üretim hattını açtı.

Haziran sonuna kadar sürecek olan koordinasyonlu bir üretimi artırma sürecinin ardından şirket, dünyanın dört farklı köşesindeki 5 ayrı üretim hattında, günde yarım milyondan fazla maske üretmeye başlayacak. Söz konusu 5 hattın üretim kapasitesinin ise haziran sonuna kadar ayda 10 milyon maskeyi geçmesi planlanıyor.

Şirket, üretilen cerrahi maskeleri dünya çapında sayısı 400 bini aşan çalışanlarını korumak için kullanacak. Talep olduğu ve üretilen maskeler ülke standartlarına uyduğu sürece ekstra maske üretim kapasitesinin üçüncü partilere sunulması da planlanıyor.

Bosch'un özel amaçlı makine üretimi birimi tarafından tasarlanan hatların tasarım planının, diğer şirketlere ücretsiz sunulması düşünülüyor. Teknik çizim ve montaj talimatlarının yanı sıra maskelerin nasıl paketlendiği ve dağıtıldığı hakkında bilgilerin de sunulacağı plan için şimdiden 30'dan fazla şirketten teklif alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Volkmar Denner, özel üretim hattının kendilerini daha bağımsız kıldığını, maskelerin direkt ihtiyaç olan tesislerde üretilebildiğini belirterek, "Koronavirüs bütün toplumu ilgilendiren bir mücadele. Çalışanlarımızı kendi ürettiğimiz maskelerle donatarak, piyasadaki arz durumunu azaltmaya yardımcı oluyoruz. Operasyonlarımızı güvenli bir şekilde sürdürürken çalışanlarımızı korumamızı sağlayacak temelleri atıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.







