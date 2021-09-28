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Ekonomi “Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi”
Ekonomi

“Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’daki servis araçları sıkıntısına ilişkin, “Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi. İTO olarak önerimiz; seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık 2021’e kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hâlâ çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 14:00:00 -
“Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi”

Avdagiç, servis plakasının arzının kısıtlı olduğunu belirtti. İstanbul’da ister aracını sattıkları için ister başka iş yaptıkları için sisteme entegre olmayan okul ve personel servis plakalarını, en hızlı şekilde araçlarla buluşturmak zorunda olduklarını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti: “50 bin plaka bile zor yetiyor. Araçla buluşmayan, içinde öğrenci ya da personel olmayan bir tane bile servis plakası bırakma lüksümüz yok.”

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