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Spor Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale çıktı
Spor

Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-08 00:32:00 -
Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Paris Saint-Germain’i 1-0'lık skorla yendi. İlk maçı da 1-0 kazanan Alman ekibi, finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetti. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlendi. Bol pozisyonlu geçen karşılaşmayı Borussia Dortmund, tek golle kazanarak Şampiyonlar Ligi’nde ilk finalist oldu. Alman temsilcisine finali getiren golü 50’nci dakikada Mats Hummels kaydetti. Öte yandan Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonucun ardından 11 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Borussia Dortmund, finalde Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinin tur atlayanı ile oynayacak. Borussia Dortmund’un finaldeki rakibinin belli olacağı Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesi ise bugün TSİ 22.00’de İspanya temsilcisinin ev sahipliğinde Santiago Bernabeu’da oynanacak.

Kaynak: DHA

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