Borussia Dortmund, Mats Hummels ayrılığını duyurdu
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, geleceği merak konusu olan Mats Hummels ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren ve bir süredir takımdaki geleceği merak konusu olan Mats Hummel ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Alman savunma oyuncusuna teşekkür edilerek yeni kariyerinde başarılar dilendi.
BEŞİKTAŞ'LA ANILIYOR
Mats Hummels'in adı uzun süredir sık sık Beşiktaş ile anılıyor. Yıldız oyuncuya ayrıca MLS'den de talipler bulunuyor.
Tecrübeli oyuncunun gelecekle ilgili kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
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GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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