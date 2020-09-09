  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borusan’ın hijyen tedbirleri tescillendi
Ekonomi

Borusan’ın hijyen tedbirleri tescillendi

BMW, MINI, BMW Motorrad, Jaguar ve Land Rover’ın Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Borusan Otomotiv, hijyen konusunda üst düzey önlemler almaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:32:00 -
Borusan’ın hijyen tedbirleri tescillendi

Hijyen denetiminde uzman kuruluş Bureau Veritas’ın gerçekleştirdiği denetim sürecini Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları ve Yetkili Servisleri başarıyla tamamladı ve “Hijyen Denetimi” sertifikasını almaya hak kazandı. Böylelikle pandemi süresince aldığı önlemler ile hem çalışanlarını hem de müşterilerini korumayı ilke edinen Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları ve Yetkili Servisleri, tüm satış ve satış sonrası süreçlerinde paydaşlarına da gereken en yüksek hijyen ve güvenlik standartlarını sunarak, hijyen konusunda alınan önlemlerin etkinliğini tescillemiş oldu. Hijyen denetimlerini başarıyla tamamlayan 43 adet Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi, her sabah işe başlamadan önce çalışanlarının ateş ölçümlerini gerçekleştirirken, sağlık durumlarını da düzenli olarak yapılan sağlık kontrolleri ile takip ediyor. Ücretsiz vale hizmeti ile arzu eden müşterilerin evlerinden çıkmadan servis hizmeti alabilmesine imkan sağlayan Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları ve Yetkili Servisleri, sosyal mesafe kurallarını da sıkı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Borusan Otomotiv Yetkili Servisleri’nde prensip olarak müşteriler randevu sistemi ile kabul ediliyor ve randevu aralıklarına uyulmasına da titizlikle dikkat ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde kısıtlama kararı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini açıkladı. ..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı