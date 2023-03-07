'Borsalar Mart ve Nisan’da kazanç vadediyor'

Yatırımcılar ve uzmanlar tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda. ABD borsalarında belirsizliğin giderek artması düşüş ve yükseliş öngörülerinin kafa karışıklığı yaratmasına neden oluyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, Fundstrat’tan Tom Lee, hisse senetlerindeki toparlanmayı 2008 finans krizinden sonraki toparlanmaya benzeterek, ABD borsalarında gelecek iki ayın önemli kazançlar vadettiğini öne sürüyor.

Ralli aldatmaca değil

Markets Insider’dan Jennifer Sor’un haberine göre, piyasalar son mali krizden sonraki toparlanmayı yansıtıyor. Fundstrat’tan Tom Lee, hisse senetlerinin önümüzdeki iki ay içinde sıcak kazançlara yöneleceğini iddia ediyor.

Yatırımcılarıyla paylaştığı notta Lee, hisse senetlerinin Şubat ayında büyük kayıplar vermesine rağmen son beş aydır yükseliş trendinde olması nedeniyle mevcut rallinin bir tuzak olduğu yönündeki endişeleri reddediyor. Lee’ye göre bu ralli, 2009 yılında görülen toparlanmayı yansıtıyor.

Lee, “Piyasa ayıları, 2008 Finans Krizi’nin ardından 2009 yılında S&P 500'deki kazançları başka bir aldatmaca olarak göz ardı ettiğinde ve borsalarda yönün aşağı olduğu yönünde ısrar ettiklerinde, endeks aslında belirgin bir toparlanma yaşıyordu. Şu anda olan da aynen bu” şeklinde konuşuyor.

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ABD Merkez Bankası Fed fiyatları düşürmek için faiz oranlarını 2007 yılından bu yana en yüksek seviyelerine çıkarmış olsa da, enflasyon, Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda kötü şöhretli bir resesyon göstergesi olan ters getiri eğrisi de bir süredir son 40 yılı aşkın süredir görülen en şiddetli durgunluk sinyalini veriyor.

Ancak Lee'ye göre hisse senetleri hala güçlü kazançlar kaydetmeye hazırlanıyor. Lee, “Enflasyon geçen yılki yüksek seviyelerinden düşüyor ve getiri eğrisi yakın bir durgunluk için bir uyarı veriyor olsa da, bunun başlıca nedeni enflasyonun hala düşüş eğiliminde olmasına rağmen önümüzdeki yıllarda daha yüksek olmasının beklenmesi” diyor.

Artış 25 baz puan olacak

Bu öngörü, Fed yetkililerinin geçen yıl hisse senetlerini yüzde 20 oranında düşüren agresif oran artışlarını geri çekmek için yerlerinin olduğunu gösteriyor. Bazı yatırımcılar Mart ayında 50 baz puanlık bir faiz artışı fiyatlasa da Lee, Fed'in oranları sadece 25 baz puan artıracağını öne sürüyor. Lee, daha küçük bir faiz oranı artışının vereceği güvercin sinyalin, önümüzdeki sekiz hafta boyunca sıcak bir ralli başlatabileceğinin altını çiziyor.

Lee’nin tahmini, S&P 500 Endeksi’nin yılın ilk beş gününde yaşadığı güçlü ralli tarafından da destekleniyor. Lee, 1950'den bu yana görülen yedi örnekte, güçlü bir ilk hafta rallisinin Mart ve Nisan aylarında ortalama yüzde 6,8'lik bir artışa yol açtığını söylüyor ve Şubat ayının genel yükseliş trendinde muhtemelen küçük bir gerileme olduğunu sözlerine ekliyor.

Dipten alım dönemi

Lee, “Mart ve Nisan ayları, ortalama kazancın en güçlü olduğu aylardır. Dolayısıyla önümüzdeki 8 haftanın ‘dipten alım’ dönemi olduğunu düşünüyoruz" diyor.

Yatırımcıları aylarca hisse senetlerine geri dönmeye çağıran ve daha önce S&P 500 Endeksi’nin 2022 yılının sonlarında tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edeceğini ancak hisse senedi endeksinin aslında yılı yüzde 20 daha düşük seviyede kapatacağını söyleyen Lee, endeksin Nisan ayı sonuna kadar 4.250 puana ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu olasılık, endeksin mevcut seviyelerden yüzde 5 oranında bir sıçrama yaşayacağı anlamına geliyor.

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