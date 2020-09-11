Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.804
|-0,15
|BIST ANKARA
|2.014
|-0,36
|BIST ANTALYA
|1.361
|1,64
|BIST BALIKESİR
|1.245
|1,42
|BIST BURSA
|2.662
|1,01
|BIST DENIZLI
|2.551
|-2,48
|BIST ISTANBUL
|1.179
|0,28
|BIST IZMIR
|2.482
|0,24
|BIST KAYSERI
|5.511
|0,98
|BIST KOCAELI
|2.419
|-0,09
|BIST KONYA
|1.755
|-0,22
|BIST TEKIRDAĞ
|7.238
|0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)