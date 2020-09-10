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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:40:43 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 4.811 2,28
BIST ANKARA 2.021 -0,12
BIST ANTALYA 1.339 0,28
BIST BALIKESİR 1.228 0,72
BIST BURSA 2.635 -0,52
BIST DENIZLI 2.616 -3,87
BIST ISTANBUL 1.175 -0,15
BIST IZMIR 2.476 -0,99
BIST KAYSERI 5.458 -1,33
BIST KOCAELI 2.421 -0,82
BIST KONYA 1.759 3,86
BIST TEKIRDAĞ 7.230 1,50


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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