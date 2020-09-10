Borsada şehir endekslerinin değişimi
2020-09-10 18:40:43 -
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.811
|2,28
|BIST ANKARA
|2.021
|-0,12
|BIST ANTALYA
|1.339
|0,28
|BIST BALIKESİR
|1.228
|0,72
|BIST BURSA
|2.635
|-0,52
|BIST DENIZLI
|2.616
|-3,87
|BIST ISTANBUL
|1.175
|-0,15
|BIST IZMIR
|2.476
|-0,99
|BIST KAYSERI
|5.458
|-1,33
|BIST KOCAELI
|2.421
|-0,82
|BIST KONYA
|1.759
|3,86
|BIST TEKIRDAĞ
|7.230
|1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)