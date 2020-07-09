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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 18:42:39 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 344.637 -4,41
BIST ANKARA 204.285 -3,35
BIST ANTALYA 128.827 -5,61
BIST BALIKESİR 125.979 -5,27
BIST BURSA 240.391 -5,02
BIST DENIZLI 238.086 -4,31
BIST ISTANBUL 121.133 -2,48
BIST IZMIR 242.428 -3,14
BIST KAYSERI 542.072 -5,58
BIST KOCAELI 228.474 -1,20
BIST KONYA 115.803 2,64
BIST TEKIRDAĞ 756.424 -3,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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