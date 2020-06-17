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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:47:25 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 337.227 -1,38
BIST ANKARA 192.041 -1,07
BIST ANTALYA 110.605 -0,39
BIST BALIKESİR 125.167 0,00
BIST BURSA 210.436 1,28
BIST DENIZLI 256.015 -3,58
BIST ISTANBUL 115.219 0,06
BIST IZMIR 228.434 -0,57
BIST KAYSERI 491.955 1,70
BIST KOCAELI 222.874 -0,07
BIST KONYA 102.056 -0,53
BIST TEKIRDAĞ 782.608 3,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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