Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|337.227
|-1,38
|BIST ANKARA
|192.041
|-1,07
|BIST ANTALYA
|110.605
|-0,39
|BIST BALIKESİR
|125.167
|0,00
|BIST BURSA
|210.436
|1,28
|BIST DENIZLI
|256.015
|-3,58
|BIST ISTANBUL
|115.219
|0,06
|BIST IZMIR
|228.434
|-0,57
|BIST KAYSERI
|491.955
|1,70
|BIST KOCAELI
|222.874
|-0,07
|BIST KONYA
|102.056
|-0,53
|BIST TEKIRDAĞ
|782.608
|3,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)