Borsada seçim yükselişi bekleniyor!

Seçim sonuçlarına göre yabancıların piyasaya dönüp dönmeyeceği belli olacak. Tüm piyasa bu senaryo üzerinde konuşuyor. Sadece hisse senedi piyasası değil, döviz, altın ve faiz cephesi de önemli gelişmeler gebe…

Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya, seçim sonucundan bağımsız olarak önümüzdeki dönemin bir reform ve reorganizasyon yenilenme dönemi olacağını belirterek bu sayede borsaya 2.5 yılda 10 milyar dolara yakın yabancı girişinin mümkün olabileceğini söyledi. Kaya’nın tahminleri şöyle:

Artık gözde olan sektörler belli oldu. İnşaat ve inşaat ürünleri sektörleri cazibesini koruyor. Sonra konut geliyor. Diğer taraftan otomotiv satışları ocak ve şubatta rekorla devam etti. Bir yatırım alternatifi olarak artık değerlendiriliyor otomotiv. Bu sektörlerin de cazibesini sürdüreceğini görebiliyoruz açıkçası.

2023 içinde endeksin 6000’in üzerine çıkmasını bekliyoruz

Seviyeden ziyade temel olarak bakıyoruz biz genelde. Temelde borsada şirketlerimizin karlılıkları gayet iyi gidiyor. Bazı sektörlerde 3.çeyrekte bir yavaşlama gözüküyordu. 4.çeyrekte demir-çelik ve bazı sektörlerde daha da ayyuka çıktı. Ama 2023 yılında ekonomideki yavaşlamaya rağmen bazı alanlarda canlılığın devam edeceğini öngörerek sektörel de olsa şirket bazında da olsa karlılıkların süreceğini görüyoruz. BIST 100 endeksinde fiyat/kazanç oranı 7’nin altına geldi. BIST 30 endeksinde 6’nın altında. Dolayısıyla bu temeldeki ucuzluk, yurtdışı benzerlere göre geride kalma hala devam ediyor. Yeni karlarla beraber iskontonun daha da arttığını görüyorduk. BIST 100 endeksi 2-3 gündür tekrar atağa kalktı ve bir getiri sağlamaya başladı. Bu da temeldeki ucuzluğu biraz fiyatlara yansıtıyor diye yorumlayabiliriz. Önümüzdeki bir hafta boyunca bunun da sürmesini bekleyebiliriz açıkçası.

Yani önümüzdeki bir hafta yeni ataklar görebiliriz?

Evet ama aracı kurumların 2023 kar tahminlerini dikkate alarak, 2023 yılı içerisinde endeksin en azından 6 binin üzerine çıkacağını görüyoruz. Aracı kurum tahminleri de karlara göre yapılıyor ve mevcut iskontonun bir miktar azalacağını öngörerek yapılıyor. Mevduat faizlerinin şu anda hala yüzde 25-30 aralığında olduğunu dikkate alırsak, aracı kurumların kar tahminlerine baktığımız zaman borsanın bu sene çok da geçen seneki kadar performans sergilemeyeceğini öngörebiliriz. Çünkü niye? BIST 100 endeksi geçen sene yüzde 200 yükseldi ve önemli bir şirketlerin çoğu da bu yüzde 200 civarında getiriyi sağlamışlardı. Bu sene bu kadar yüzde 200’lük bir getiri beklentisi hemen hemen kimsede yok. Yine de borsanın enflasyon üzerinde bir getiri sağlayacağını öngörebiliyoruz. Enflasyonda bir düşüş trendi beklentisi var zaten. Borsanın en azından bu enflasyonun gerisinde kalmama hevesiyle ilerleyeceğini öngörebiliriz. Bir yandan temettüden bir yandan borsadaki fiyat artışlarından yatırımcıların kazanma imkanları, bu yılda enflasyonun üzerinde bir getiri sağlama güdüsüyle ilerletebilir diye düşünüyoruz. En azından borsadaki şirket karlılıklarının bizi itici güç olmaya devam edeceğini net olarak söyleyebiliriz.

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Borsa hala rakipsiz mi?

Son 1 yıl hariç mevduat ve tahvil getirisi en iyi kazandıranlardan biriydi ama son bir yıldır mevduatta inanılmaz kayıp var. Yılların kazancını kaybettirdi. Bu da yeni alternatif arayışını beraberinde getirmişti. Borsada öne çıktı çünkü rekor kırdığı bir döneme denk gelmişti. Şimdi önümüzdeki dönemde tekrar rekor kırabilir ama yüzde 200’lere ulaşması için ekstra bazı şeylerin olması gerek.