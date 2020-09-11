  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:48:56 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 1.714.780.188
Türk Hava Yolları 1.051.894.626
Pegasus 778.541.294
TAV Havalimanları 665.818.532
Tüpraş 596.198.528
Zorlu Enerji 588.595.292
Şekerbank 563.371.416
Kardemir (D) 513.009.233
Garanti Bankası 506.189.546
Odaş Elektrik 485.714.307
Şişe Cam 428.675.056
Ereğli Demir Çelik 275.630.819
T. Halk Bankası 273.185.125
Aselsan 232.251.176
Akbank 229.183.398
Bim Mağazalar 227.797.229
Karsan Otomotiv 218.535.945
Vakıflar Bankası 217.091.948
Emlak Konut GMYO 205.792.450
Halk GMYO 199.941.375

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!
Siyaset

Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!

Fransa’da bir televizyonda yayınlanan “Türkiye ve Erdoğan” analizi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin kaldırdığı her taşında altınd..
Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında İstanbul Sözleşme'sinin kadına şiddeti engellemediğini b..
NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama
Gündem

NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama

Yunanistan ve Türkiiye askeri heyetlerinin NATO’daki "Doğu Akdeniz" toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı