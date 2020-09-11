Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|1.714.780.188
|Türk Hava Yolları
|1.051.894.626
|Pegasus
|778.541.294
|TAV Havalimanları
|665.818.532
|Tüpraş
|596.198.528
|Zorlu Enerji
|588.595.292
|Şekerbank
|563.371.416
|Kardemir (D)
|513.009.233
|Garanti Bankası
|506.189.546
|Odaş Elektrik
|485.714.307
|Şişe Cam
|428.675.056
|Ereğli Demir Çelik
|275.630.819
|T. Halk Bankası
|273.185.125
|Aselsan
|232.251.176
|Akbank
|229.183.398
|Bim Mağazalar
|227.797.229
|Karsan Otomotiv
|218.535.945
|Vakıflar Bankası
|217.091.948
|Emlak Konut GMYO
|205.792.450
|Halk GMYO
|199.941.375
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)