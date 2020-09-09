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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:44:45 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim 3.276.412.829
Tüpraş 1.745.821.759
Zorlu Enerji 881.685.076
Odaş Elektrik 817.778.383
Türk Hava Yolları 577.425.701
Garanti Bankası 551.988.333
Kardemir (D) 465.141.176
Emlak Konut GMYO 456.325.524
Şişe Cam 411.653.792
İpek Doğal Enerji 393.178.444
Aselsan 389.643.121
Türkiye Sigorta 315.462.825
Oyak Çimento 311.981.156
Karsan Otomotiv 280.615.952
Tekfen Holding 270.434.947
Ereğli Demir Çelik 260.093.842
Aksa Enerji 234.776.175
Global Yat. Holding 223.921.645
Ege Endüstri 221.355.175
Eczacıbaşı İlaç 216.493.767


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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