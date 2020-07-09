Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|3.881.902.915
|Türk Hava Yolları
|1.794.327.651
|Trakya Cam
|1.471.009.837
|Emlak Konut GMYO
|1.432.368.399
|Garanti Bankası
|1.302.365.607
|Odaş Elektrik
|1.167.550.110
|Petkim
|1.159.108.988
|Ereğli Demir Çelik
|1.009.577.039
|Aselsan
|949.886.940
|Kardemir (D)
|905.121.346
|Soda Sanayii
|674.573.018
|Zorlu Enerji
|536.960.863
|Tekfen Holding
|534.762.054
|Akbank
|510.107.912
|Karsan Otomotiv
|491.986.632
|Güneş Sigorta
|463.557.277
|Tüpraş
|421.618.278
|Arçelik
|402.768.573
|Pegasus
|396.678.295
|MLP Sağlık
|368.618.941
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)