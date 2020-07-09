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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-09 18:44:20 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam 3.881.902.915
Türk Hava Yolları 1.794.327.651
Trakya Cam 1.471.009.837
Emlak Konut GMYO 1.432.368.399
Garanti Bankası 1.302.365.607
Odaş Elektrik 1.167.550.110
Petkim 1.159.108.988
Ereğli Demir Çelik 1.009.577.039
Aselsan 949.886.940
Kardemir (D) 905.121.346
Soda Sanayii 674.573.018
Zorlu Enerji 536.960.863
Tekfen Holding 534.762.054
Akbank 510.107.912
Karsan Otomotiv 491.986.632
Güneş Sigorta 463.557.277
Tüpraş 421.618.278
Arçelik 402.768.573
Pegasus 396.678.295
MLP Sağlık 368.618.941


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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