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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:45:10 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 2.498.801.975
Kardemir (D) 2.004.427.095
Şişe Cam 1.659.101.682
Garanti Bankası 1.599.356.254
Petkim 1.426.957.185
Tekfen Holding 1.160.758.417
Trakya Cam 979.781.286
Akbank 970.169.929
T. Halk Bankası 748.297.804
Ereğli Demir Çelik 686.141.874
Türk Hava Yolları 682.349.902
Tüpraş 641.107.595
Güneş Sigorta 580.788.712
Odaş Elektrik 554.364.071
Aselsan 548.668.454
Zorlu Enerji 523.851.566
Karsan Otomotiv 522.985.147
Vakıflar Bankası 504.748.099
MLP Sağlık 455.091.453
Soda Sanayii 444.062.767


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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