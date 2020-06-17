Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Eczacıbaşı İlaç
|1.052.915.417
|Garanti Bankası
|801.255.516
|ASELSAN
|784.388.045
|Emlak Konut GMYO
|503.346.472
|Türk Hava Yolları
|468.540.478
|Güneş Sigorta
|458.957.195
|Şekerbank
|415.360.559
|Kardemir (D)
|398.023.616
|Turkcell
|390.662.235
|Odaş Elektrik
|374.974.995
|Torunlar GMYO
|368.532.083
|Deva Holding
|356.920.083
|Karsan Otomotiv
|335.465.701
|Petkim
|324.734.339
|Albaraka Türk
|304.172.986
|Akbank
|302.239.353
|Şişe Cam
|292.216.956
|Bim Mağazalar
|284.487.076
|Yapı ve Kredi Bankası
|248.608.021
|Vestel
|237.267.415
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)