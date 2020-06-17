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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:49:05 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Eczacıbaşı İlaç 1.052.915.417
Garanti Bankası 801.255.516
ASELSAN 784.388.045
Emlak Konut GMYO 503.346.472
Türk Hava Yolları 468.540.478
Güneş Sigorta 458.957.195
Şekerbank 415.360.559
Kardemir (D) 398.023.616
Turkcell 390.662.235
Odaş Elektrik 374.974.995
Torunlar GMYO 368.532.083
Deva Holding 356.920.083
Karsan Otomotiv 335.465.701
Petkim 324.734.339
Albaraka Türk 304.172.986
Akbank 302.239.353
Şişe Cam 292.216.956
Bim Mağazalar 284.487.076
Yapı ve Kredi Bankası 248.608.021
Vestel 237.267.415

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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