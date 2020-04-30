Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.572.591.851
|Türk Hava Yolları
|793.116.421
|ASELSAN
|678.298.736
|Petkim
|546.677.502
|Migros Ticaret
|402.120.669
|Tüpraş
|398.724.727
|Yapı ve Kredi Bankası
|346.471.910
|Akbank
|343.150.272
|İş Bankası (C)
|292.353.894
|Odaş Elektrik
|276.334.038
|Vakıflar Bankası
|255.423.582
|İş Finansal Kiralama
|235.458.155
|Koç Holding
|209.759.159
|Ereğli Demir Çelik
|209.457.826
|Turkcell
|206.470.012
|Güneş Sigorta
|195.813.547
|Şok Marketler
|192.821.668
|Halkbank
|188.190.145
|Eczacıbaşı İlaç
|177.847.035
|İş Yatırım Menkul Değerler
|160.856.951
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)