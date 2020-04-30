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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:56:28 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.572.591.851
Türk Hava Yolları 793.116.421
ASELSAN 678.298.736
Petkim 546.677.502
Migros Ticaret 402.120.669
Tüpraş 398.724.727
Yapı ve Kredi Bankası 346.471.910
Akbank 343.150.272
İş Bankası (C) 292.353.894
Odaş Elektrik 276.334.038
Vakıflar Bankası 255.423.582
İş Finansal Kiralama 235.458.155
Koç Holding 209.759.159
Ereğli Demir Çelik 209.457.826
Turkcell 206.470.012
Güneş Sigorta 195.813.547
Şok Marketler 192.821.668
Halkbank 188.190.145
Eczacıbaşı İlaç 177.847.035
İş Yatırım Menkul Değerler 160.856.951

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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