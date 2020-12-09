Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|-3,61
|32,54
|İş Bankası (C)
|6,44
|0,63
|0,47
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,75
|1,08
|-1,32
|İş Girişim
|17,21
|0,58
|352,89
|İş GMYO
|2,12
|0,00
|20,45
|İş Y. Men. Değ.
|13,44
|0,45
|233,77
|İş Yat. Ort.
|3,39
|1,50
|110,38
|İşbir Holding
|3.103,00
|0,75
|621,63
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,22
|-2,40
|96,77
|İttifak Holding
|2,71
|-1,09
|107,84
|İz Hayvancılık Tarım
|14,94
|6,11
|470,99
|İzmir Demir Çelik
|17,77
|-5,98
|116,97
|İzmir Fırça
|5,70
|1,60
|216,67
|Jantsa Jant Sanayi
|243,00
|-2,41
|356,87
|Kafein Yazılım
|17,85
|-0,17
|60,73
|Kaplamin
|26,16
|1,40
|371,35
|Kardemir (A)
|5,21
|-0,95
|96,60
|Kardemir (B)
|4,76
|-1,65
|80,30
|Kardemir (D)
|5,18
|-0,96
|94,74
|Karel Elektronik
|20,22
|3,27
|39,16
|Karsan Otomotiv
|3,16
|0,64
|100,00
|Karsu Tekstil
|7,08
|-1,67
|118,52
|Kartonsan
|2.690,00
|-1,89
|596,28
|Katmerciler Ekipman
|3,25
|2,85
|112,60
|Kent Gıda
|434,40
|4,67
|1770,68
|Kerevitaş Gıda
|6,76
|-0,15
|107,36
|Kervan Gıda
|13,16
|9,94
|Kervansaray Yat. Holding
|1,05
|-9,48
|90,91
|Kiler GMYO
|2,49
|0,40
|132,93
|Klimasan Klima
|18,92
|-0,68
|-10,81
|Koç Holding
|18,77
|0,81
|-6,19
|Konfrut Gıda
|16,17
|-0,49
|106,78
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,16
|-1,04
|Konya Çimento
|1.051,20
|-2,73
|287,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,40
|-0,14
|13,24
|Koza Altın
|78,45
|-0,38
|5,94
|Koza Madencilik
|13,27
|-0,60
|32,30
|Körfez GMYO
|5,92
|0,00
|147,70
|Kristal Kola
|3,05
|3,04
|101,99
|Kron Telekomünikasyon
|26,86
|-0,81
|111,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|150,50
|-5,94
|541,10
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,29
|0,44
|104,23
|Kütahya Porselen
|38,42
|0,10
|480,36
|Lider Faktoring
|3,25
|-2,69
|77,11
|Link Bilgisayar
|47,10
|-0,13
|161,83
|Logo Yazılım
|105,70
|-1,03
|73,85
|Lokman Hekim Sağlık
|11,30
|0,18
|97,02
|Lüks Kadife
|27,02
|-0,81
|212,73
|Makina Takım
|2,85
|0,35
|51,60
|Marka Yatırım Holding
|6,31
|0,16
|434,75
|Marmaris Altınyunus
|103,60
|3,60
|45,92
|Marshall
|325,20
|-0,76
|584,06
|Martı GMYO
|2,91
|0,69
|188,12
|Martı Otel
|2,25
|1,81
|147,25
|Mavi Giyim
|49,20
|1,28
|-15,03
|Mazhar Zorlu Holding
|18,39
|2,17
|52,11
|Mega Polietilen
|10,44
|0,10
|723,05
|Menderes Tekstil
|3,22
|0,94
|145,80
|Merit Turizm
|83,00
|1,22
|326,95
|Merko Gıda
|11,46
|-2,55
|991,43
|Metemtur Otelcilik
|13,51
|0,07
|658,99
|Metro Holding
|2,23
|0,00
|61,59
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,16
|0,00
|61,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,74
|-0,72
|-48,62
|Migros Ticaret
|40,02
|1,01
|65,24
|Milpa
|4,53
|0,22
|106,85
|Mistral GMYO
|4,48
|2,28
|138,73
|MLP Sağlık
|19,09
|0,05
|19,31
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,54
|0,91
|385,96
|Mondi Tire Kutsan
|6,58
|0,30
|58,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|35,16
|-0,62
|176,42
|Net Holding
|3,22
|0,94
|23,85
|Netaş Telekom.
|20,50
|1,89
|56,97
|Niğbaş Niğde Beton
|72,35
|-1,36
|1066,94
|Nuh Çimento
|45,86
|-3,29
|317,48
|Nurol GMYO
|8,09
|0,00
|126,61
|Odaş Elektrik
|3,62
|1,97
|150,40
|Olmuksan-IP
|9,00
|6,51
|251,43
|Orge Enerji Elektrik
|7,37
|0,68
|48,59
|Orma Orman Mahsulleri
|12,36
|0,16
|347,83
|Osmanlı Menkul
|24,50
|9,96
|487,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,96
|-0,50
|135,71
|Otokar
|230,90
|0,39
|57,03
|Oyak Çimento
|8,09
|0,50
|47,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,34
|-0,63
|174,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,06
|-0,59
|63,82
|Özak GMYO
|5,09
|3,46
|98,05
|Özbal Çelik Boru
|6,90
|-0,29
|328,08
|Özderici GMYO
|2,24
|0,45
|42,68
|Özerden Plastik
|8,34
|-0,71
|265,79
|Pamukova Elektrik
|27,08
|-2,94
|2015,62
|Panora GMYO
|6,57
|2,02
|17,29
|Papilon Savunma
|19,82
|1,12
|157,19
|Park Elek.Madencilik
|5,09
|0,59
|66,89
|Parsan
|23,60
|1,55
|39,32
|Pegasus
|63,85
|0,31
|-26,10
|Peker GMYO
|2,34
|-1,27
|158,75
|Penguen Gıda
|5,11
|-0,58
|458,23
|Pera GMYO
|2,35
|8,29
|150,00
|Pergamon Dış Ticaret
|16,50
|1,29
|113,24
|Petkim
|4,89
|0,00
|54,02
|Petrokent Turizm
|932,00
|2,31
|627,56
|Pınar Et Ve Un
|23,42
|0,09
|157,66
|Pınar Su
|7,37
|0,00
|217,67
|Pınar Süt
|21,14
|0,86
|67,65
|Plastikkart
|12,86
|-2,28
|38,73
|Polisan Holding
|3,92
|-0,25
|29,91
|Politeknik Metal
|340,00
|2,41
|346,94
|Prizma Press Matbaacılık
|6,09
|-3,33
|41,63
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,00
|-0,76
|1,47
|QNB Finansbank
|71,65
|-1,78
|91,07
|Ral Yatırım Holding
|4,83
|0,00
|84,04
|Ray Sigorta
|22,64
|-1,48
|561,99
|Reysaş GMYO
|5,73
|-1,55
|24,84
|Reysaş Lojistik
|9,09
|-2,57
|107,53
|Rhea Girişim
|4,60
|9,79
|286,55
|Rodrigo Tekstil
|13,10
|0,92
|623,76
|Royal Halı
|5,25
|0,00
|283,21
|RTA Laboratuvarları
|40,44
|-0,34
|1643,10
|Sabancı Holding
|10,52
|1,06
|15,35
|Safkar Ege Soğutmacılık
|14,87
|0,00
|582,11
|Sanel Mühendislik
|3,88
|0,00
|32,24
|Sanifoam Sünger
|14,00
|0,00
|180,00
|Sanko Pazarlama
|7,91
|-0,50
|8,56
|Saray Matbaacılık
|8,15
|-0,73
|530,43
|Sarkuysan
|7,96
|-1,12
|150,52
|Sasa Polyester
|20,68
|2,27
|167,53
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,01
|-0,50
|257,59
|Sekuro Plastik
|12,01
|0,50
|124,07
|Selçuk Ecza Deposu
|18,87
|3,91
|216,36
|Selçuk Gıda
|4,10
|-2,38
|280,43
|Senkron Güvenlik
|7,02
|-9,88
|157,14
|Serve Film Prodüksiyon
|15,60
|0,78
|881,13
|Servet GMYO
|59,10
|1,29
|595,29
|Seyitler Kimya
|23,52
|-0,84
|246,39
|Silverline Endüstri
|6,54
|9,36
|202,78
|Sinpaş GMYO
|3,82
|0,00
|229,31
|Smartiks Yazılım
|7,66
|-0,26
|-21,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,72
|0,00
|516,71
|Söktaş
|5,20
|-0,38
|205,79
|Sönmez Filament
|47,50
|0,64
|873,36
|Sönmez Pamuklu
|21,44
|2,00
|335,77
|Sumaş Suni Tahta
|36,40
|3,41
|270,94
|Şeker Fin. Kir.
|5,81
|1,93
|21,55
|Şekerbank
|1,38
|0,00
|26,58
|Şişe Cam
|7,13
|0,00
|40,07
|Şok Marketler
|11,95
|1,01
|11,06
|T. Halk Bankası
|5,34
|0,56
|-9,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,02
|-0,84
|40,61
|T.S.K.B.
|1,86
|0,00
|53,72
|T.Tuborg
|18,58
|-0,38
|56,13
|Taç Tarım Ürünleri
|10,40
|-0,57
|233,33
|Tat Gıda
|10,96
|0,18
|80,15
|TAV Havalimanları
|20,58
|0,98
|-24,24
|Taze Kuru Gıda
|257,00
|-1,15
|3449,72
|Tek-Art Turizm
|1,99
|0,00
|57,94
|Tekfen Holding
|15,37
|0,52
|-15,04
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,23
|3,12
|215,00
|Temapol Polimer Plastik
|11,03
|3,08
|111,30
|TGS Dış Ticaret
|9,21
|0,11
|97,22
|Tofaş Oto. Fab.
|31,40
|1,75
|34,75
|Torunlar GMYO
|3,81
|0,00
|38,55
|Trabzon Liman
|33,20
|0,36
|216,98
|Trabzonspor Sportif
|4,50
|-0,22
|109,30
|Trend GMYO
|14,38
|3,60
|553,64
|TSKB GMYO
|4,46
|1,36
|367,02
|Tuğçelik
|7,78
|1,04
|96,96
|Tukaş
|11,43
|-0,61
|-7,45
|Turcas Petrol
|5,08
|-0,39
|90,26
|Turkcell
|15,45
|-0,19
|14,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,00
|1,29
|71,61
|Tüpraş
|95,60
|0,47
|-24,61
|Türk Hava Yolları
|12,31
|0,82
|-14,87
|Türk Prysmian Kablo
|13,43
|-0,22
|420,44
|Türk Telekom
|7,94
|-1,00
|10,04
|Türk Traktör
|143,40
|1,13
|171,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|91,90
|0,99
|118,81
|Türkiye Sigorta
|5,91
|1,03
|171,37
|Ufuk Yatırım
|14,00
|-3,31
|442,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,40
|-0,45
|372,17
|Ulusoy Elektrik
|48,08
|2,74
|80,75
|Ulusoy Un Sanayi
|11,61
|0,09
|203,93
|Umpaş Holding
|1,12
|9,80
|80,65
|Uşak Seramik
|2,34
|0,00
|92,84
|Utopya Turizm
|29,98
|-3,35
|509,35
|Uzertaş Boya
|36,02
|0,00
|1522,52
|Ülker Bisküvi
|21,82
|1,21
|-2,42
|Vakıf Fin. Kir.
|4,12
|0,49
|94,57
|Vakıf GMYO
|3,74
|1,08
|116,06
|Vakıf Yat. Ort.
|7,66
|-0,52
|320,61
|Vakıflar Bankası
|4,45
|0,23
|-19,24
|Vakko Tekstil
|6,08
|1,84
|33,92
|Vanet Gıda
|8,15
|0,00
|469,93
|Verusa Holding
|43,98
|0,18
|137,08
|Verusaturk Girisim
|9,78
|0,00
|85,97
|Vestel
|20,48
|1,59
|62,28
|Vestel Beyaz Eşya
|34,80
|0,87
|64,94
|Viking Kağıt
|6,23
|0,48
|233,16
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,60
|0,22
|90,08
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,89
|1,40
|16,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|40,00
|-2,39
|539,38
|Yataş
|13,20
|1,23
|79,84
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,88
|-1,27
|140,99
|Yeni Gimat GMYO
|12,51
|0,40
|4,50
|Yeşil GMYO
|1,37
|-3,52
|114,06
|Yeşil Yapı
|1,67
|0,00
|153,03
|Yeşil Yatırım Holding
|83,00
|3,75
|639,09
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.000,00
|-3,03
|443,29
|Yonga Mobilya
|30,00
|0,81
|224,94
|Yükselen Çelik
|7,06
|-0,70
|130,34
|Yünsa
|14,31
|3,70
|42,14
|Zorlu Enerji
|2,69
|0,00
|65,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)