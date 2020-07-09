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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:56:47 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 47.000,10 -2,39 55,73
İş Bankası (C) 5,40 0,56 -15,76
İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86
İş Fin.Kir. 4,16 -0,95 9,47
İş Girişim 7,52 -1,18 97,89
İş GMYO 2,15 -1,38 22,16
İş Y. Men. Değ. 6,79 0,44 68,62
İş Yat. Ort. 2,69 -1,10 66,94
İşbir Holding 1.351,00 0,07 214,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 -3,96 56,45
İttifak Holding 3,58 0,00 -3,76
İz Hayvancılık Tarım 5,17 0,00 97,59
İzmir Demir Çelik 16,41 -1,14 100,37
İzmir Fırça 2,71 -6,55 50,56
Jantsa Jant Sanayi 77,00 2,80 44,77
Kafein Yazılım 19,20 -0,93 72,88
Kapital Yat. Holding 3,65 0,27 50,83
Kaplamin 10,26 -3,21 84,86
Kardemir (A) 4,58 -0,87 72,83
Kardemir (B) 3,70 -1,60 40,15
Kardemir (D) 3,26 -0,31 22,56
Karel Elektronik 17,09 -1,04 17,62
Karsan Otomotiv 3,38 -4,25 113,92
Karsu Tekstil 4,39 7,86 35,49
Kartonsan 470,00 2,42 21,65
Katmerciler Ekipman 5,15 -0,39 34,11
Kent Gıda 917,10 9,99 421,67
Kerevitaş Gıda 5,03 -2,14 54,29
Kervansaray Yat. Holding 0,44 2,33 -20,00
Kiler GMYO 5,68 7,17 49,87
Klimasan Klima 16,74 0,42 -21,09
Koç Holding 17,88 -0,06 -10,64
Konfrut Gıda 10,88 -0,91 39,13
Konya Çimento 302,40 3,10 11,46
Kordsa Teknik Tekstil 12,56 -0,32 -1,23
Koza Altın 85,85 -0,12 15,94
Koza Madencilik 13,67 -0,07 36,29
Körfez GMYO 3,25 -4,41 35,98
Kristal Kola 2,31 -2,53 52,98
Kron Telekomünikasyon 27,86 -1,21 119,03
Kuştur Kuşadası Turizm 58,10 0,17 145,15
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,12 -3,70 89,09
Kütahya Porselen 40,10 1,06 505,74
Lider Faktoring 3,83 7,58 108,72
Link Bilgisayar 26,00 -1,44 43,25
Logo Yazılım 89,05 2,36 46,46
Lokman Hekim Sağlık 9,60 9,97 66,09
Lüks Kadife 19,99 9,96 131,37
Makina Takım 2,45 -3,54 30,32
Marka Yatırım Holding 2,58 -2,64 118,64
Marmaris Altınyunus 91,75 -0,16 29,23
Marshall 94,65 5,46 99,10
Martı GMYO 2,44 -9,29 141,58
Martı Otel 1,30 -5,80 42,86
Mavi Giyim 46,94 -0,42 -18,93
Mazhar Zorlu Holding 16,80 -0,83 38,96
Mega Polietilen 4,43 -0,45 101,36
Menderes Tekstil 3,04 -1,30 132,06
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 23,02 1,41 18,42
Merko Gıda 1,68 -2,89 60,00
Metemtur Otelcilik 2,44 -2,79 37,08
Metro Holding 1,89 -2,58 36,96
Metro Petrol ve Tesisleri 3,93 -1,01 100,51
Metro Yatırım Ortaklığı 2,62 -3,68 -50,87
Migros Ticaret 41,58 -0,53 71,68
Milpa 4,01 -2,43 83,11
Mistral GMYO 2,61 -4,40 38,10
MLP Sağlık 22,88 -0,95 43,00
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,73 -0,57 51,75
Mondi Tire Kutsan 6,84 -1,44 65,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,30 2,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,46 -2,53 100,16
Net Holding 2,62 -5,07 0,77
Netaş Telekom. 16,20 0,43 24,04
Niğbaş Niğde Beton 14,10 -0,14 127,42
Nuh Çimento 17,29 -1,09 57,40
Nurol GMYO 5,02 2,03 40,62
Odaş Elektrik 2,62 -3,32 81,23
Olmuksan-IP 5,05 -0,79 97,19
Orge Enerji Elektrik 7,04 -2,22 41,94
Orma Orman Mahsulleri 7,98 8,42 189,13
Osmanlı Menkul 12,90 7,05 208,55
Ostim Endüstriyel Yat 2,97 -4,81 76,79
Otokar 161,70 3,32 9,97
Oyak Çimento 9,00 -4,46 63,71
Oyak Yat. Ort. 6,98 -1,27 202,34
Oylum Sınai Yatırımlar 3,51 -1,96 13,64
Özak GMYO 4,46 -0,89 73,54
Özbal Çelik Boru 3,99 2,84 147,54
Özderici GMYO 2,40 -3,23 52,87
Özerden Plastik 2,55 0,00 11,84
Panora GMYO 5,65 -1,91 0,86
Papilon Savunma 17,06 -1,22 121,38
Park Elek.Madencilik 4,25 0,95 39,34
Parsan 20,38 -0,29 20,31
Pegasus 53,25 4,72 -38,37
Peker GMYO 9,62 -9,93 207,35
Penguen Gıda 4,37 0,23 111,11
Pera GMYO 1,56 0,00 65,96
Pergamon Dış Ticaret 11,00 -0,81 42,16
Petkim 4,36 1,87 14,44
Petrokent Turizm 251,70 9,96 96,49
Pınar Et Ve Un 19,87 0,05 116,68
Pınar Su 5,97 -0,83 157,33
Pınar Süt 19,91 0,35 57,14
Plastikkart 15,50 -0,77 67,21
Polisan Holding 3,32 0,91 10,02
Politeknik Metal 128,20 1,18 68,52
Prizma Press Matbaacılık 4,63 -0,86 7,67
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,20 0,03 7,44
QNB Finans Fin. Kir. 86,30 -2,65 -33,15
QNB Finansbank 41,44 -2,59 10,51
Ral Yatırım Holding 17,38 0,46 155,59
Ray Sigorta 6,13 -1,76 79,24
Reysaş GMYO 5,85 1,92 27,45
Reysaş Lojistik 6,17 1,98 40,87
Rhea Girişim 2,33 -2,51 95,80
Rodrigo Tekstil 2,58 -2,27 42,54
Royal Halı 2,16 0,47 57,66
RTA Laboratuvarları 34,10 10,00 1369,83
Sabancı Holding 9,34 0,97 2,42
Safkar Ege Soğutmacılık 4,60 -0,43 111,01
Salix Yatırım Holding 9,90 -0,50 37,31
Sanel Mühendislik 3,97 -0,75 35,31
Sanifoam Sünger 6,05 -1,31 21,00
Sanko Pazarlama 7,80 -0,51 0,78
Saray Matbaacılık 3,12 1,96 141,34
Sarkuysan 7,27 -2,42 50,52
Sasa Polyester 11,29 -0,62 46,05
Say Reklamcılık 4,33 -3,99 93,30
Sekuro Plastik 7,52 -1,96 40,30
Selçuk Ecza Deposu 9,02 -1,10 51,22
Selçuk Gıda 3,04 2,36 76,74
Senkron Güvenlik 2,88 2,49 5,49
Serve Film Prodüksiyon 6,59 -3,09 314,47
Servet GMYO 17,00 -1,45 100,00
Seyitler Kimya 9,17 -0,54 35,05
Silverline Endüstri 4,05 -3,34 87,50
Sinpaş GMYO 1,59 -2,45 37,07
Smartiks Yazılım 8,90 -1,11 -9,28
Soda Sanayii 7,43 4,80 25,36
Sodaş Sodyum Sanayii 11,82 -0,17 207,32
Söktaş 2,97 2,06 74,65
Sönmez Filament 7,98 -4,55 63,52
Sönmez Pamuklu 8,99 -6,65 82,72
Sumaş Suni Tahta 13,20 2,64 33,33
Şeker Fin. Kir. 4,67 -0,43 -2,30
Şekerbank 1,69 0,60 29,01
Şişe Cam 6,68 4,87 30,42
Şok Marketler 13,88 0,43 29,00
T. Halk Bankası 6,14 0,16 3,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,12 0,29 -5,69
T.S.K.B. 1,30 -0,76 7,44
T.Tuborg 15,17 -0,52 27,48
Taç Tarım Ürünleri 6,00 7,33 92,31
Tat Gıda 10,31 -0,39 69,47
TAV Havalimanları 18,09 2,32 -33,41
Taze Kuru Gıda 16,50 0,00 127,90
Tek-Art Turizm 1,98 -2,46 57,14
Tekfen Holding 18,39 0,05 -0,87
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,93 -1,84 65,00
Temapol Polimer Plastik 8,02 -1,72 53,64
TGS Dış Ticaret 7,25 0,55 55,25
Tofaş Oto. Fab. 26,04 0,54 11,75
Torunlar GMYO 3,88 -2,76 41,09
Trabzon Liman 14,42 -0,76 35,27
Trabzonspor Sportif 6,93 -10,00 222,33
Trakya Cam 4,71 9,28 38,90
Trend GMYO 4,85 -2,81 120,45
TSKB GMYO 3,27 -1,51 144,03
Tuğçelik 5,80 -3,97 46,84
Tukaş 8,98 0,00 -27,29
Turcas Petrol 3,88 -3,24 45,32
Turkcell 16,20 -1,04 17,39
Tümosan Motor ve Traktör 7,38 -0,67 15,13
Tüpraş 88,50 0,57 -30,21
Türk Hava Yolları 11,78 4,16 -18,53
Türk Prysmian Kablo 5,80 -2,51 124,76
Türk Telekom 8,24 -0,72 11,80
Türk Traktör 90,15 -2,01 70,38
Türker Proje Gayrimenkul 65,75 -3,02 56,55
Ufuk Yatırım 5,61 7,47 117,44
Ulaşlar Turizm Yat. 5,07 -0,39 139,15
Ulusoy Elektrik 38,60 -2,08 45,11
Ulusoy Un Sanayi 9,78 2,84 156,02
Umpaş Holding 0,77 0,00 24,19
Uşak Seramik 1,76 -2,76 45,04
Utopya Turizm 6,99 -2,37 42,07
Uzertaş Boya 5,10 6,25 129,73
Ülker Bisküvi 26,60 2,07 18,96
Vakıf Fin. Kir. 3,05 -1,93 26,03
Vakıf GMYO 3,07 0,66 77,36
Vakıf Yat. Ort. 6,39 9,98 250,88
Vakıflar Bankası 5,12 -0,19 -7,08
Vakko Tekstil 5,55 -0,72 22,25
Vanet Gıda 1,95 3,72 36,36
Verusa Holding 28,52 -0,49 53,74
Verusaturk Girisim 5,80 -1,53 10,29
Vestel 16,52 0,06 30,90
Vestel Beyaz Eşya 27,98 1,60 29,54
Viking Kağıt 4,88 -2,01 160,96
Yapı Kredi Koray GMYO 3,99 0,00 64,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,37 -0,42 -4,44
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,02 -2,91 75,76
Yataş 8,71 -2,02 18,66
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 3,04 -4,10 88,82
Yeni Gimat GMYO 12,26 0,57 2,41
Yeşil GMYO 0,97 -1,02 51,56
Yeşil Yapı 1,04 0,97 57,58
Yeşil Yatırım Holding 17,18 -1,43 52,98
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.998,00 -0,03 137,62
Yonga Mobilya 24,88 3,67 169,26
Yükselen Çelik 11,31 -2,50 84,50
Yünsa 16,67 -2,34 65,58
Zorlu Enerji 2,63 -5,73 61,35

(Son)


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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