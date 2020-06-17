Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|55.800,00
|1,82
|84,89
|İş Bankası (C)
|5,12
|-0,78
|-20,12
|İş Bankası (Kur.)
|453.600,00
|116,00
|İş Fin.Kir.
|3,96
|-0,25
|4,21
|İş Girişim
|7,28
|-0,27
|91,58
|İş GMYO
|1,91
|-0,52
|8,52
|İş Y. Men. Değ.
|6,00
|-0,66
|49,00
|İş Yat. Ort.
|2,57
|0,00
|59,50
|İşbir Holding
|964,60
|2,65
|124,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|6,67
|54,84
|İttifak Holding
|3,09
|0,32
|-16,94
|İz Hayvancılık Tarım
|5,99
|-2,60
|128,93
|İzmir Demir Çelik
|14,54
|1,47
|77,53
|İzmir Fırça
|2,24
|-0,44
|24,44
|Jantsa Jant Sanayi
|72,55
|0,55
|36,40
|Kafein Yazılım
|16,37
|0,68
|47,40
|Kapital Yat. Holding
|3,91
|6,25
|61,57
|Kaplamin
|8,39
|-1,29
|51,17
|Kardemir (A)
|2,80
|-1,06
|5,66
|Kardemir (B)
|2,71
|-0,37
|2,65
|Kardemir (D)
|2,75
|0,00
|3,38
|Karel Elektronik
|15,59
|2,70
|7,30
|Karsan Otomotiv
|2,34
|2,63
|48,10
|Karsu Tekstil
|3,43
|-0,29
|5,86
|Kartonsan
|455,00
|-0,63
|17,77
|Katmerciler Ekipman
|4,40
|-1,12
|14,58
|Kent Gıda
|508,90
|-1,15
|189,48
|Kerevitaş Gıda
|4,47
|-1,11
|37,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|0,00
|-14,55
|Kiler GMYO
|4,20
|-0,47
|10,82
|Klimasan Klima
|16,93
|1,32
|-23,32
|Koç Holding
|17,29
|-0,69
|-13,59
|Konfrut Gıda
|10,01
|-0,20
|28,01
|Konya Çimento
|271,70
|-0,62
|0,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,20
|-1,61
|-4,06
|Koza Altın
|76,90
|0,39
|3,85
|Koza Madencilik
|12,75
|0,63
|27,12
|Körfez GMYO
|3,10
|-1,59
|29,71
|Kristal Kola
|2,09
|1,46
|38,41
|Kron Telekomünikasyon
|25,50
|0,63
|100,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|41,32
|-9,98
|74,35
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,19
|4,78
|32,73
|Kütahya Porselen
|31,38
|2,82
|374,02
|Lider Faktoring
|2,27
|0,44
|23,71
|Link Bilgisayar
|25,68
|1,74
|41,49
|Logo Yazılım
|74,85
|0,40
|23,11
|Lokman Hekim Sağlık
|7,82
|3,71
|35,29
|Lüks Kadife
|16,75
|-3,12
|93,87
|Makina Takım
|2,05
|-0,49
|9,04
|Marka Yatırım Holding
|2,25
|-2,17
|90,68
|Marmaris Altınyunus
|81,25
|-3,45
|14,44
|Marshall
|85,05
|-2,63
|78,90
|Martı GMYO
|1,51
|1,34
|49,50
|Martı Otel
|1,15
|-1,71
|26,37
|Mavi Giyim
|46,92
|0,09
|-18,96
|Mazhar Zorlu Holding
|17,55
|-1,85
|45,16
|Mega Polietilen
|4,23
|1,20
|92,27
|Menderes Tekstil
|3,31
|-6,50
|152,67
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,48
|1,03
|20,78
|Merko Gıda
|1,44
|-1,37
|37,14
|Metal Gayrimenkul
|1,23
|-3,15
|35,16
|Metemtur Otelcilik
|2,14
|-1,83
|20,22
|Metro Holding
|1,51
|2,03
|9,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,54
|-0,78
|29,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,32
|0,87
|-56,50
|Migros Ticaret
|36,14
|0,56
|49,22
|Milpa
|4,65
|-1,06
|112,33
|Mistral GMYO
|2,66
|-9,83
|40,74
|MLP Sağlık
|18,86
|2,00
|17,87
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,78
|0,00
|56,14
|Mondi Tire Kutsan
|6,74
|0,30
|62,80
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.098,40
|2,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,26
|-0,33
|43,55
|Net Holding
|2,37
|0,00
|-8,85
|Netaş Telekom.
|14,34
|1,06
|9,80
|Niğbaş Niğde Beton
|9,50
|7,95
|53,23
|Nuh Çimento
|14,45
|0,56
|31,54
|Nurol GMYO
|4,37
|-0,23
|22,41
|Odaş Elektrik
|2,16
|0,47
|49,41
|Olmuksan-IP
|4,51
|2,73
|76,11
|Orge Enerji Elektrik
|5,91
|2,25
|19,15
|Orma Orman Mahsulleri
|4,76
|-3,64
|72,46
|Osmanlı Menkul
|7,45
|-0,40
|78,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,51
|0,00
|49,40
|Otokar
|141,50
|0,43
|-3,77
|Oyak Çimento
|6,14
|0,33
|11,68
|Oyak Yat. Ort.
|6,67
|-2,34
|188,91
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,13
|-1,26
|1,33
|Özak GMYO
|3,73
|0,00
|45,14
|Özbal Çelik Boru
|2,93
|9,74
|81,78
|Özderici GMYO
|1,98
|0,51
|26,11
|Özerden Plastik
|2,32
|-1,28
|1,75
|Panora GMYO
|5,39
|-0,37
|-3,78
|Papilon Savunma
|16,54
|-0,96
|114,63
|Park Elek.Madencilik
|3,63
|0,00
|19,02
|Parsan
|19,28
|-1,13
|13,81
|Pegasus
|56,35
|-1,40
|-34,78
|Peker GMYO
|6,75
|-0,30
|115,65
|Penguen Gıda
|4,44
|-1,11
|114,49
|Pera GMYO
|1,44
|6,67
|53,19
|Pergamon Dış Ticaret
|9,14
|0,66
|18,12
|Petkim
|3,91
|-0,51
|2,62
|Petrokent Turizm
|177,40
|-0,95
|38,49
|Pınar Et Ve Un
|19,08
|0,42
|108,07
|Pınar Su
|6,10
|0,33
|162,93
|Pınar Süt
|19,20
|1,32
|51,54
|Plastikkart
|12,46
|2,38
|34,41
|Polisan Holding
|3,00
|-0,33
|-0,58
|Politeknik Metal
|125,30
|-0,40
|64,71
|Prizma Press Matbaacılık
|4,04
|-1,46
|-6,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.191,00
|0,02
|7,51
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,10
|-1,08
|-21,69
|QNB Finansbank
|45,30
|-0,92
|20,80
|Ral Yatırım Holding
|14,02
|-0,57
|106,18
|Ray Sigorta
|6,16
|0,00
|80,12
|Reysaş GMYO
|5,50
|1,10
|19,83
|Reysaş Lojistik
|6,47
|-1,97
|47,72
|Rhea Girişim
|2,31
|0,00
|94,12
|Rodrigo Tekstil
|2,55
|-3,77
|40,88
|Royal Halı
|2,26
|-0,88
|64,96
|RTA Laboratuvarları
|40,06
|9,93
|1626,72
|Sabancı Holding
|9,05
|-0,11
|-0,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,01
|9,87
|129,82
|Salix Yatırım Holding
|10,00
|-2,91
|38,70
|Sanel Mühendislik
|5,70
|2,70
|40,74
|Sanifoam Sünger
|5,93
|-0,84
|18,60
|Sanko Pazarlama
|7,66
|-0,65
|-1,03
|Saray Matbaacılık
|2,00
|1,01
|54,71
|Sarkuysan
|5,97
|0,34
|23,60
|Sasa Polyester
|10,67
|-0,84
|38,03
|Say Reklamcılık
|3,69
|-0,27
|64,73
|Sekuro Plastik
|5,52
|0,36
|2,99
|Selçuk Ecza Deposu
|9,22
|2,56
|54,57
|Selçuk Gıda
|3,11
|-1,27
|80,81
|Senkron Güvenlik
|3,42
|-3,93
|25,27
|Serve Film Prodüksiyon
|5,44
|-5,39
|242,14
|Servet GMYO
|16,78
|0,48
|97,41
|Seyitler Kimya
|9,57
|-2,84
|40,94
|Silverline Endüstri
|3,25
|1,56
|50,46
|Sinpaş GMYO
|1,31
|0,00
|12,93
|Smartiks Yazılım
|8,99
|0,22
|-8,36
|Soda Sanayii
|5,89
|0,17
|-0,62
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,89
|-2,86
|235,14
|Söktaş
|2,47
|1,23
|45,25
|Sönmez Filament
|7,98
|5,28
|63,52
|Sönmez Pamuklu
|8,71
|9,97
|77,03
|Sumaş Suni Tahta
|13,30
|-4,39
|34,34
|Şeker Fin. Kir.
|4,71
|-0,21
|-1,46
|Şekerbank
|1,28
|0,00
|-2,29
|Şişe Cam
|5,15
|1,58
|0,55
|Şok Marketler
|12,97
|-0,23
|20,54
|T. Halk Bankası
|5,50
|-0,36
|-6,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,08
|0,10
|-5,78
|T.S.K.B.
|1,23
|0,00
|1,65
|T.Tuborg
|15,50
|0,00
|30,25
|Taç Tarım Ürünleri
|8,19
|9,20
|162,50
|Tat Gıda
|9,73
|4,62
|59,93
|TAV Havalimanları
|19,07
|-1,24
|-29,80
|Taze Kuru Gıda
|17,99
|-0,11
|148,48
|Tek-Art Turizm
|1,55
|1,31
|23,02
|Tekfen Holding
|15,84
|-0,63
|-14,62
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,09
|-0,70
|68,81
|Temapol Polimer Plastik
|6,93
|0,43
|32,76
|TGS Dış Ticaret
|5,13
|0,20
|9,85
|Tofaş Oto. Fab.
|23,08
|1,05
|-0,95
|Torunlar GMYO
|3,33
|4,06
|21,09
|Trabzon Liman
|14,80
|-0,07
|38,84
|Trabzonspor Sportif
|7,32
|9,91
|240,47
|Trakya Cam
|3,32
|0,91
|-2,09
|Trend GMYO
|4,03
|1,51
|83,18
|TSKB GMYO
|3,73
|-1,84
|178,36
|Tuğçelik
|4,82
|0,00
|22,03
|Tukaş
|9,21
|-0,75
|-25,43
|Turcas Petrol
|3,00
|-0,33
|12,36
|Turkcell
|14,56
|-1,22
|5,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,75
|-0,74
|5,30
|Tüpraş
|86,70
|-0,69
|-31,62
|Türk Hava Yolları
|12,48
|-0,72
|-13,69
|Türk Prysmian Kablo
|4,13
|-0,96
|59,75
|Türk Telekom
|7,72
|0,39
|4,75
|Türk Traktör
|70,80
|1,36
|33,81
|Türker Proje Gayrimenkul
|49,12
|0,49
|16,95
|Ufuk Yatırım
|4,70
|-2,08
|82,17
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,23
|-3,58
|52,36
|Ulusoy Elektrik
|34,30
|-0,17
|28,95
|Ulusoy Un Sanayi
|9,64
|0,31
|152,36
|Umpaş Holding
|0,83
|-2,35
|33,87
|Uşak Seramik
|1,49
|1,36
|22,79
|Utopya Turizm
|5,83
|-0,68
|18,50
|Uzertaş Boya
|4,86
|9,95
|118,92
|Ülker Bisküvi
|24,86
|-1,19
|11,18
|Vakıf Fin. Kir.
|3,18
|-2,15
|31,40
|Vakıf GMYO
|2,72
|1,87
|57,14
|Vakıf Yat. Ort.
|2,85
|-4,04
|22,32
|Vakıflar Bankası
|4,73
|-0,63
|-14,16
|Vakko Tekstil
|5,35
|5,73
|17,84
|Vanet Gıda
|1,58
|-0,63
|10,49
|Verusa Holding
|22,06
|-0,36
|18,92
|Verusaturk Girisim
|4,97
|0,40
|-5,49
|Vestel
|16,24
|6,21
|28,68
|Vestel Beyaz Eşya
|26,96
|5,31
|24,81
|Viking Kağıt
|4,76
|-2,86
|154,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,23
|-0,62
|33,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|0,00
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,55
|-2,04
|68,26
|Yataş
|8,15
|4,09
|11,04
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,23
|-0,89
|38,51
|Yeni Gimat GMYO
|12,04
|0,50
|0,57
|Yeşil GMYO
|0,98
|-3,92
|53,13
|Yeşil Yapı
|1,18
|-2,48
|78,79
|Yeşil Yatırım Holding
|17,92
|5,10
|59,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.498,10
|-0,01
|154,60
|Yonga Mobilya
|28,80
|0,63
|211,69
|Yükselen Çelik
|9,79
|5,27
|59,71
|Yünsa
|14,38
|1,34
|42,83
|Zorlu Enerji
|1,63
|0,00
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)