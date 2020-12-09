  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:28:50 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım8,75-1,13370,43
Acıpayam Selüloz16,750,06165,26
Adel Kalemcilik26,000,6265,61
Adese Alışveriş Ticaret3,06-0,97114,24
Afyon Çimento4,480,6796,64
Ak Enerji2,25-1,32106,42
Akbank6,090,66-24,91
Akçansa14,80-0,0752,67
Akdeniz Yatırım Hold.6,02-0,17185,31
Akfen GMYO4,7310,0016,79
Akın Tekstil27,90-1,97102,32
Akiş GMYO3,750,2719,71
Akmerkez GMYO61,50-2,07174,50
Aksa10,760,0053,64
Aksa Enerji7,190,8489,21
Aksigorta8,06-0,1248,77
Aksu Enerji13,050,54-12,24
Alarko Carrıer223,40-1,89274,04
Alarko GMYO20,161,8737,16
Alarko Holding7,051,0020,00
Albaraka Türk1,670,009,15
Alcatel Lucent Teletaş27,440,15127,91
Alkim Kağıt13,02-0,15140,23
Alkim Kimya13,96-0,07125,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,500,00509,76
Altınyunus Çeşme51,15-2,57412,01
Anadolu Efes22,541,535,93
Anadolu Grubu Holding22,74-2,2429,28
Anadolu Hayat Emek.8,020,8831,80
Anadolu Isuzu16,51-0,5435,66
Anadolu Sigorta6,910,1466,36
Anel Elektrik3,300,3087,19
Arçelik28,562,2937,04
ARD Bilişim Teknolojileri34,661,05
Arena Bilgisayar34,28-0,06370,56
Armada Bilgisayar49,88-0,44204,33
Arsan Tekstil7,280,00103,35
Artı Yatırım Holding6,103,04653,09
Aselsan17,630,2869,34
Ata GMYO5,56-1,0722,74
Atakule GMYO2,50-0,4030,21
Atlantis Yatırım Holding4,10-2,38310,00
Atlas Yat. Ort.1,98-0,50108,37
AvivaSA Emeklilik Hayat16,180,0620,70
Avrasya GMYO4,220,48179,47
Avrasya Petrol ve Tur.3,29-0,6080,77
Avrupa Yatırım Holding5,610,36264,29
Ayen Enerji5,59-0,1861,10
Ayes Çelik Hasır Ve Çit11,320,00416,89
Aygaz12,970,086,78
Bagfaş19,49-0,3115,87
Bak Ambalaj19,611,34169,20
Balatacılar Balatacılık7,900,00537,10
Bantaş Ambalaj4,680,09117,25
Banvit39,78-1,53114,22
Baştaş Başkent Çimento11,00-4,51324,71
Batı Çimento4,670,0041,09
Batısöke Çimento2,61-6,1299,24
Bayrak Taban Sanayi10,35-0,48
Bera Holding17,204,69346,75
Berkosan Yalıtım6,47-0,92136,13
Beşiktaş Futbol Yat.4,011,0163,67
Beyaz Filo10,29-1,91228,77
Bilici Yatırım6,25-0,95118,04
Bim Mağazalar69,550,8050,51
Birko Mensucat1,140,00267,74
Birlik Mensucat2,52-1,56121,05
Bizim Mağazaları15,750,3242,24
Borusan Mannesmann16,32-0,5542,53
Borusan Yat. Paz.253,10-2,84322,44
Bosch Fren Sistemleri1.285,10-1,68346,56
Bossa14,349,9777,92
Brisa18,82-0,16100,66
Burçelik21,880,18276,59
Burçelik Vana61,050,25528,73
Bursa Çimento9,000,11124,81
Carrefoursa110,803,17318,95
Casa Emtia Petrol125,008,701231,20
Ceo Event Medya6,79-0,2985,41
Coca Cola İçecek61,20-1,4561,65
Cosmos Yat. Holding8,501,19316,67
Credıtwest Faktorıng5,63-0,1895,49
Çelebi95,250,16-4,13
Çelik Halat18,70-2,86187,69
Çemaş Döküm2,450,4195,45
Çemtaş14,680,1480,59
Çimbeton173,80-0,69321,23
Çimentaş34,00-1,16126,67
Çimsa15,830,4474,34
Çuhadaroğlu Metal6,92-0,72116,93
Dagi Giyim8,41-0,36236,40
Dagi Yatırım Holding13,000,00475,22
Dardanel26,501,92599,21
Datagate Bilgisayar15,49-0,3998,34
Demısaş Döküm6,221,1478,74
Denge Holding5,52-3,16302,92
Deniz GMYO3,290,3056,36
Derimod9,85-0,4037,96
Derlüks Deri9,440,75133,33
Desa Deri8,891,4895,81
Despec Bilgisayar11,440,00169,81
Deva Holding24,422,69173,53
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,451,06
Diriteks Diriliş Tekstil4,28-1,61448,72
Ditaş Doğan32,16-0,37237,99
DO-CO494,400,69-12,34
Doğan Burda27,209,94348,11
Doğan Holding2,901,0561,51
Doğtaş Kelebek Mobilya2,630,7759,39
Doğusan3,650,8375,48
Doğuş GMYO9,15-0,33101,99
Doğuş Otomotiv29,605,41210,92
Döktaş Dökümcülük31,52-0,57-0,40
Duran Doğan Basım10,52-1,1358,21
Dyo Boya12,230,25149,59
Eczacıbaşı İlaç7,160,2896,13
Eczacıbaşı Yatırım20,340,39111,16
Edip Gayrimenkul3,141,62125,90
Ege Endüstri1.637,20-2,13191,02
Ege Gübre129,70-0,23163,11
Ege Profil31,80-0,44165,66
Ege Seramik10,12-0,30175,11
Egeplast19,041,8252,32
Ekiz Kimya7,730,001167,21
Emek Elektrik3,90-2,50145,28
Eminiş Ambalaj24,500,001511,84
Emlak Konut GMYO2,081,4643,68
Enerjisa Enerji11,17-0,6265,82
Enka İnşaat7,160,4228,27
Erbosan33,66-1,2334,75
Ereğli Demir Çelik13,550,7453,83
Ersu Gıda5,05-0,39143,96
Escort Teknoloji6,33-0,47355,40
Esenboğa Elektrik18,29-1,35
Etiler Gıda4,151,22255,43
Euro Kapital Yat. Ort.3,83-3,04138,81
Euro Trend Yat. Ort.3,981,53233,38
Euro Yat. Ort.5,160,00358,36
Euro Yatırım Holding2,97-1,0098,00
Fade Gıda6,381,27
Fenerbahçe Futbol32,980,06127,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,95-1,5652,08
F-M İzmit Piston121,30-1,46156,11
Fonet Bilgi Teknolojileri11,23-0,0946,03
Ford Otosan122,40-1,4585,13
Formet Çelik Kapı4,742,8258,00
Frigo Pak Gıda22,10-3,07215,47
Galatasaray Sportif3,920,5193,10
Garanti Bankası9,061,34-18,67
Garanti Faktoring10,760,00178,04
Garanti Yat. Ort.3,07-1,29207,99
Gedik Y. Men. Değ.10,601,44237,05
Gediz Ambalaj22,627,41234,62
Gentaş5,12-0,97148,30
Gersan Elektrik6,100,1691,22
Global Men. Değ.5,71-3,06203,72
Global Yat. Holding4,630,00-4,93
Good-Year7,39-0,6782,47
Göltaş Çimento35,102,9397,30
Gözde Girişim6,911,0234,44
GSD Denizcilik4,97-0,4094,14
GSD Holding2,280,0053,02
Gübre Fabrik.46,54-2,96414,82
Güler Yat. Holding13,820,14580,79
Halk GMYO3,264,15179,92
Hatay Tekstil13,431,7499,44
Hedef Girişim6,823,65185,80
Hektaş12,960,4761,60
HUB Girişim18,38-0,7095,77
Hürriyet Gzt.2,29-0,43100,88
ICBC Turkey Bank6,45-0,3122,39
İdealist Danışmanlık11,37-3,56242,47
İdealist GMYO6,41-1,08109,48
İhlas Ev Aletleri1,84-0,54-41,21
İhlas Gayrimenkul1,280,0024,36
İhlas Gazetecilik4,710,003,74
İhlas Holding1,26-0,7938,46
İhlas Yayın Holding1,210,8345,15
İndeks Bilgisayar16,200,5072,71
Info Yatırım5,61-1,58192,98
İntema20,24-1,08118,57
Inveo Yatırım Holding34,907,25353,84
İpek Doğal Enerji11,990,2555,31
İskenderun Demir Çelik9,45-2,2820,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi
Eğitim

Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında yüz yüze eğitim için 4 Ocak 2021 tarihini işaret etti.
Videoyu görünce şoke oldu! Haber spikeri Nazlı Çelik soluğu adliyede aldı
Gündem

Videoyu görünce şoke oldu! Haber spikeri Nazlı Çelik soluğu adliyede aldı

Haber spikeri Nazlı Çelik, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir videoda özel hayatının ihlal edildiğini belirtip, savcılığa baş..
CANLI YAYIN! AB’den Türkiye’ye yaptırım gelecek mi? Canlı yayında o isimden flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! AB’den Türkiye’ye yaptırım gelecek mi? Canlı yayında o isimden flaş açıklamalar

Son dakika haberi… Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programında, 10-11 Ar..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay