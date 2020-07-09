Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,67
|-0,81
|97,31
|Acıpayam Selüloz
|9,68
|-0,10
|53,29
|Adel Kalemcilik
|16,48
|-3,57
|4,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,17
|-0,46
|51,93
|Afyon Çimento
|3,97
|-1,98
|74,25
|Ak Enerji
|1,94
|-3,96
|77,98
|Akbank
|5,90
|-0,17
|-27,25
|Akçansa
|14,56
|-2,61
|50,19
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,24
|-1,82
|53,55
|Akfen GMYO
|4,07
|-1,69
|0,49
|Akın Tekstil
|14,09
|-0,21
|2,18
|Akiş GMYO
|3,41
|1,19
|8,86
|Akmerkez GMYO
|38,38
|9,72
|71,30
|Aksa
|7,66
|-3,89
|9,38
|Aksa Enerji
|5,79
|0,17
|52,37
|Aksigorta
|7,74
|-0,13
|42,86
|Aksu Enerji
|11,77
|-2,08
|-20,85
|Alarko Carrıer
|76,35
|0,33
|27,25
|Alarko GMYO
|17,99
|-2,76
|18,49
|Alarko Holding
|5,80
|-0,68
|-2,52
|Albaraka Türk
|1,76
|-1,68
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,10
|3,23
|75,25
|Alkim Kağıt
|11,89
|0,08
|119,38
|Alkim Kimya
|12,88
|-1,53
|107,68
|Altınyağ
|1,23
|0,00
|200,00
|Altınyunus Çeşme
|39,94
|1,11
|299,80
|Anadolu Cam
|5,77
|5,29
|35,31
|Anadolu Efes
|23,06
|0,35
|-0,09
|Anadolu Grubu Holding
|21,66
|0,09
|23,14
|Anadolu Hayat Emek.
|8,21
|-0,73
|34,92
|Anadolu Isuzu
|14,39
|-1,98
|18,24
|Anadolu Sigorta
|6,30
|-1,41
|51,68
|Anel Elektrik
|5,03
|5,01
|56,70
|Arçelik
|20,26
|2,48
|-2,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,80
|-1,24
|Arena Bilgisayar
|16,56
|0,36
|127,32
|Armada Bilgisayar
|24,70
|-5,87
|50,70
|Arsan Tekstil
|5,76
|-1,37
|60,89
|Artı Yatırım Holding
|2,01
|-7,37
|148,15
|Aselsan
|32,80
|1,55
|56,64
|Ata GMYO
|3,68
|-2,90
|-18,76
|Atakule GMYO
|2,27
|-2,99
|18,23
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|-5,66
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-1,10
|25,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,15
|-2,13
|13,01
|Avrasya GMYO
|2,57
|-1,15
|70,20
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,09
|-2,34
|14,84
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,20
|0,00
|12,70
|Avrupa Yatırım Holding
|1,76
|-2,22
|14,29
|Ayen Enerji
|6,49
|-6,75
|87,03
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|4,39
|4,52
|100,46
|Aygaz
|12,32
|0,33
|1,43
|Bagfaş
|17,75
|-0,89
|5,53
|Bak Ambalaj
|9,67
|0,31
|31,56
|Balatacılar Balatacılık
|2,15
|0,00
|73,39
|Bantaş Ambalaj
|4,14
|-1,66
|64,29
|Banvit
|25,20
|-0,79
|35,70
|Baştaş Başkent Çimento
|4,40
|-0,23
|69,88
|Batı Çimento
|3,74
|1,91
|12,99
|Batısöke Çimento
|1,70
|-1,73
|29,77
|Bayrak Taban Sanayi
|7,85
|9,94
|Bera Holding
|5,20
|8,11
|35,06
|Berkosan Yalıtım
|4,59
|-1,50
|67,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,37
|7,32
|37,55
|Beyaz Filo
|3,96
|-1,00
|26,52
|Bilici Yatırım
|8,28
|-1,19
|92,57
|Bim Mağazalar
|69,45
|-1,21
|50,29
|Birko Mensucat
|0,47
|-2,08
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,76
|-3,30
|54,39
|Bizim Mağazaları
|20,14
|0,10
|80,30
|Bomonti Elektrik
|5,88
|1,38
|359,37
|Borusan Mannesmann
|12,03
|1,35
|5,07
|Borusan Yat. Paz.
|70,80
|-0,42
|18,17
|Bosch Fren Sistemleri
|338,00
|8,51
|17,45
|Bossa
|10,20
|-0,87
|26,55
|Brisa
|12,80
|-0,93
|36,48
|Burçelik
|11,85
|6,28
|103,96
|Burçelik Vana
|29,32
|7,16
|201,96
|Bursa Çimento
|4,67
|0,00
|16,65
|Carrefoursa
|7,63
|1,60
|62,00
|Casa Emtia Petrol
|22,00
|-0,99
|134,29
|Ceo Event Medya
|4,06
|-1,69
|10,86
|Coca Cola İçecek
|46,82
|-1,01
|23,67
|Cosmos Yat. Holding
|2,80
|-1,41
|37,25
|Credıtwest Faktorıng
|4,55
|2,94
|57,99
|Çelebi
|78,30
|7,26
|-23,31
|Çelik Halat
|12,37
|4,74
|90,31
|Çemaş Döküm
|1,63
|-5,23
|30,04
|Çemtaş
|8,83
|-1,45
|8,62
|Çimbeton
|62,35
|-0,64
|51,11
|Çimentaş
|24,28
|0,17
|61,87
|Çimsa
|11,17
|0,54
|23,02
|Çuhadaroğlu Metal
|3,93
|-1,50
|23,20
|Dagi Giyim
|6,01
|3,80
|140,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,22
|0,70
|219,47
|Dardanel
|12,00
|3,45
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|9,93
|0,30
|27,14
|Demısaş Döküm
|5,87
|3,53
|68,68
|Denge Holding
|1,55
|2,65
|13,14
|Deniz GMYO
|5,83
|-1,02
|15,45
|Denizli Cam
|9,15
|5,78
|9,71
|Derimod
|7,24
|-0,96
|1,40
|Derlüks Deri
|7,12
|-2,47
|75,99
|Desa Deri
|5,31
|1,14
|16,96
|Despec Bilgisayar
|8,17
|0,49
|92,69
|Deva Holding
|20,26
|0,60
|126,93
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|0,00
|60,26
|Ditaş Doğan
|23,60
|8,66
|148,03
|DO-CO
|342,30
|4,23
|-39,31
|Doğan Burda
|17,00
|-1,39
|180,07
|Doğan Holding
|2,36
|-1,67
|31,44
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|-2,22
|60,00
|Doğusan
|3,03
|-3,81
|45,67
|Doğuş GMYO
|6,10
|-1,29
|34,66
|Doğuş Otomotiv
|15,95
|3,98
|67,54
|Döktaş Dökümcülük
|25,20
|0,00
|-20,37
|Duran Doğan Basım
|17,20
|-2,38
|22,51
|Dyo Boya
|7,07
|2,46
|44,29
|Eczacıbaşı İlaç
|6,67
|-0,30
|82,71
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,41
|-1,85
|59,98
|Edip Gayrimenkul
|2,52
|-6,32
|81,29
|Ege Endüstri
|659,60
|2,41
|17,25
|Ege Gübre
|86,40
|-0,92
|73,49
|Ege Profil
|14,74
|-0,94
|23,14
|Ege Seramik
|5,52
|-1,95
|50,06
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,28
|9,40
|300,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,24
|9,73
|217,95
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,85
|8,97
|325,00
|Egeplast
|17,10
|-0,12
|36,80
|Ekiz Kimya
|10,29
|9,94
|1586,89
|Emek Elektrik
|2,85
|-2,73
|79,25
|Eminiş Ambalaj
|3,84
|-0,26
|152,63
|Emlak Konut GMYO
|2,27
|-0,44
|55,48
|Enerjisa Enerji
|8,85
|-0,67
|31,38
|Enka İnşaat
|6,36
|-0,31
|13,94
|Erbosan
|22,92
|0,97
|-8,25
|Ereğli Demir Çelik
|8,84
|2,43
|-2,21
|Ersu Gıda
|4,52
|-2,16
|118,36
|Escort Teknoloji
|4,07
|1,50
|192,81
|Etiler Gıda
|2,81
|0,36
|14,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,06
|-5,07
|28,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,92
|-2,04
|60,83
|Euro Yat. Ort.
|1,78
|-4,30
|58,12
|Euro Yatırım Holding
|1,87
|-3,61
|24,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,98
|1,49
|-10,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,49
|-0,66
|-1,75
|F-M İzmit Piston
|53,05
|3,71
|12,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,33
|-0,58
|34,33
|Ford Otosan
|74,00
|1,30
|11,93
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|-3,13
|3,33
|Frigo Pak Gıda
|18,30
|1,39
|41,20
|Galatasaray Sportif
|2,75
|-1,79
|35,47
|Garanti Bankası
|8,16
|0,00
|-26,75
|Garanti Faktoring
|5,48
|-2,32
|41,60
|Garanti Yat. Ort.
|2,09
|-3,69
|93,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,40
|-0,11
|198,89
|Gedik Yatırım Holding
|23,24
|0,35
|202,21
|Gediz Ambalaj
|11,74
|-1,92
|73,67
|Gentaş
|2,96
|3,14
|43,55
|Gersan Elektrik
|5,70
|-3,72
|78,68
|Global Men. Değ.
|5,19
|-5,29
|176,06
|Global Yat. Holding
|4,37
|-0,46
|-10,27
|Good-Year
|5,73
|-0,35
|41,48
|Göltaş Çimento
|19,95
|0,10
|12,14
|Gözde Girişim
|5,00
|-0,40
|-2,72
|GSD Denizcilik
|4,31
|-0,23
|68,36
|GSD Holding
|2,34
|0,43
|57,05
|Gübre Fabrik.
|27,38
|-1,16
|202,88
|Güler Yat. Holding
|13,32
|9,99
|556,16
|Güneş Sigorta
|4,60
|2,00
|111,01
|Halk GMYO
|2,34
|0,00
|92,22
|Halk Sigorta
|3,58
|-0,56
|80,81
|Hatay Tekstil
|10,31
|0,59
|53,10
|Hedef Girişim
|3,16
|-0,63
|21,07
|Hektaş
|14,27
|-0,56
|77,93
|HUB Girişim
|20,56
|0,00
|118,99
|Hürriyet Gzt.
|1,49
|-0,67
|30,70
|ICBC Turkey Bank
|5,61
|-0,53
|6,45
|İdealist Danışmanlık
|4,08
|0,49
|22,89
|İdealist GMYO
|4,59
|0,66
|50,00
|İhlas Ev Aletleri
|2,27
|-3,40
|-27,48
|İhlas Gayrimenkul
|1,80
|-3,23
|50,00
|İhlas Gazetecilik
|4,09
|-1,21
|-39,94
|İhlas Holding
|0,92
|0,00
|1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|-0,82
|18,63
|İndeks Bilgisayar
|11,38
|0,09
|21,33
|Info Yatırım
|5,29
|-2,04
|8,79
|İntema
|12,63
|-2,17
|36,39
|İpek Doğal Enerji
|14,32
|0,28
|85,49
|İskenderun Demir Çelik
|7,50
|0,13
|-6,37
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)