Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|41.000,00
|3,80
|35,85
|İş Bankası (C)
|4,95
|-1,20
|-22,78
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|90,48
|İş Fin.Kir.
|3,34
|-1,47
|-12,11
|İş Girişim
|5,82
|1,04
|53,16
|İş GMYO
|1,55
|0,00
|-11,93
|İş Y. Men. Değ.
|5,62
|7,66
|39,57
|İş Yat. Ort.
|2,29
|-0,87
|42,12
|İşbir Holding
|549,00
|1,72
|27,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|-3,39
|-8,06
|İttifak Holding
|2,61
|-2,61
|-29,84
|İz Hayvancılık Tarım
|3,91
|-2,49
|49,44
|İzmir Demir Çelik
|8,90
|-4,09
|8,67
|İzmir Fırça
|1,94
|-4,43
|7,78
|Jantsa Jant Sanayi
|52,95
|2,22
|-0,45
|Kafein Yazılım
|17,11
|-5,16
|53,59
|Kapital Yat. Holding
|2,59
|-9,76
|7,02
|Kaplamin
|6,17
|-0,16
|11,17
|Kardemir (A)
|2,26
|-0,44
|-14,72
|Kardemir (B)
|2,22
|-0,89
|-15,91
|Kardemir (D)
|2,21
|-1,78
|-16,92
|Karel Elektronik
|16,46
|-2,60
|13,28
|Karsan Otomotiv
|1,66
|-2,35
|5,06
|Karsu Tekstil
|2,94
|-2,65
|-9,26
|Kartonsan
|478,00
|6,63
|22,60
|Katmerciler Ekipman
|3,33
|0,60
|-13,28
|Kent Gıda
|279,60
|-9,98
|59,04
|Kerevitaş Gıda
|4,10
|-2,38
|25,77
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|-30,91
|Kiler GMYO
|2,72
|-1,81
|-28,23
|Klimasan Klima
|16,76
|-1,82
|-24,09
|Koç Holding
|15,34
|1,66
|-23,33
|Konfrut Gıda
|10,85
|-4,66
|38,75
|Konya Çimento
|256,10
|9,96
|-5,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,30
|-1,91
|-11,13
|Koza Altın
|71,85
|-0,83
|-2,97
|Koza Madencilik
|11,45
|-2,55
|14,16
|Körfez GMYO
|2,52
|5,88
|5,44
|Kristal Kola
|1,83
|-3,68
|21,19
|Kron Telekomünikasyon
|24,52
|-9,99
|92,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|-4,15
|1,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,60
|-1,23
|-3,03
|Kütahya Porselen
|11,71
|9,95
|76,89
|Lider Faktoring
|3,83
|-2,30
|4,36
|Link Bilgisayar
|28,60
|-3,64
|57,58
|Logo Yazılım
|73,80
|-0,20
|21,38
|Lokman Hekim Sağlık
|6,78
|-4,78
|17,30
|Lüks Kadife
|8,92
|-5,61
|3,24
|Makina Takım
|1,55
|-2,52
|-17,55
|Mardin Çimento
|5,60
|2,75
|-5,41
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|-1,50
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|76,55
|9,99
|7,82
|Marshall
|49,40
|-0,92
|3,91
|Martı GMYO
|1,04
|-0,95
|2,97
|Martı Otel
|0,85
|-2,30
|-6,59
|Mavi Giyim
|41,60
|-0,48
|-28,15
|Mazhar Zorlu Holding
|13,56
|-0,51
|12,16
|Mega Polietilen
|2,50
|-4,94
|13,64
|Menderes Tekstil
|1,49
|-3,25
|13,74
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|17,00
|6,12
|-12,55
|Merko Gıda
|1,47
|2,80
|40,00
|Metal Gayrimenkul
|0,89
|4,71
|-2,20
|Metemtur Otelcilik
|1,74
|-1,69
|-2,25
|Metro Holding
|1,27
|-1,55
|-7,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,75
|-1,69
|-10,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,27
|-2,39
|-59,73
|Migros Ticaret
|29,34
|-3,17
|21,14
|Milpa
|2,86
|-2,72
|30,59
|Mistral GMYO
|1,89
|-1,05
|0,00
|MLP Sağlık
|15,03
|-0,86
|-6,06
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,29
|9,32
|13,16
|Mondi Tire Kutsan
|7,12
|-2,06
|71,98
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,23
|-8,06
|35,46
|Net Holding
|2,13
|4,41
|-18,08
|Netaş Telekom.
|13,20
|-4,56
|1,07
|Niğbaş Niğde Beton
|9,04
|9,98
|45,81
|Nuh Çimento
|10,09
|0,40
|-8,15
|Nurol GMYO
|3,47
|-2,53
|-2,80
|Odaş Elektrik
|1,79
|-3,24
|23,81
|Olmuksan-IP
|4,64
|9,95
|81,18
|Orge Enerji Elektrik
|5,01
|-1,38
|1,01
|Orma Orman Mahsulleri
|4,37
|-3,53
|58,33
|Osmanlı Menkul
|8,00
|-3,61
|91,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,90
|-3,06
|13,10
|Otokar
|124,60
|1,30
|-15,26
|Oyak Yat. Ort.
|5,61
|10,00
|140,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,33
|-3,76
|7,81
|Özak GMYO
|2,84
|4,41
|10,51
|Özbal Çelik Boru
|1,69
|-0,59
|4,85
|Özderici GMYO
|1,49
|-6,29
|-5,10
|Özerden Plastik
|2,38
|-2,06
|4,39
|Panora GMYO
|4,90
|-6,67
|-12,53
|Papilon Savunma
|12,60
|-6,46
|63,50
|Park Elek.Madencilik
|3,07
|-2,23
|0,66
|Parsan
|14,70
|0,20
|-13,22
|Pegasus
|53,00
|3,92
|-38,66
|Peker GMYO
|3,88
|-0,51
|23,96
|Penguen Gıda
|3,35
|-2,05
|61,84
|Pera GMYO
|0,90
|-2,17
|-4,26
|Pergamon Dış Ticaret
|8,41
|0,48
|4,86
|Petkim
|3,55
|-1,39
|-6,82
|Petrokent Turizm
|157,50
|-2,23
|22,95
|Pınar Et Ve Un
|27,56
|-9,99
|200,55
|Pınar Su
|7,03
|-9,99
|203,02
|Pınar Süt
|17,57
|-9,99
|38,67
|Plastikkart
|9,60
|-1,94
|3,56
|Polisan Holding
|2,47
|-2,37
|-18,15
|Politeknik Metal
|101,80
|0,10
|33,82
|Prizma Press Matbaacılık
|3,81
|-2,81
|-11,40
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.190,30
|0,10
|7,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,80
|-2,09
|-16,50
|QNB Finansbank
|50,90
|-3,05
|35,73
|Ral Yatırım Holding
|8,48
|3,54
|24,71
|Ray Sigorta
|7,20
|-9,89
|110,53
|Reysaş GMYO
|5,30
|-8,93
|15,47
|Reysaş Lojistik
|7,25
|-7,88
|65,53
|Rhea Girişim
|1,97
|4,79
|65,55
|Rodrigo Tekstil
|2,46
|-9,89
|35,91
|Royal Halı
|1,86
|0,00
|35,77
|RTA Laboratuvarları
|22,38
|9,92
|864,66
|Sabancı Holding
|8,18
|1,11
|-10,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,89
|1,04
|78,44
|Salix Yatırım Holding
|6,25
|-5,87
|-13,31
|Sanel Mühendislik
|4,67
|1,30
|15,31
|Sanifoam Sünger
|7,09
|1,00
|41,80
|Sanko Pazarlama
|6,74
|-2,46
|-12,92
|Saray Matbaacılık
|1,92
|-3,03
|7,26
|Sarkuysan
|5,53
|-4,49
|14,49
|Sasa Polyester
|8,73
|-1,80
|12,94
|Say Reklamcılık
|2,83
|-0,70
|26,34
|Sekuro Plastik
|4,80
|-0,21
|-10,45
|Selçuk Ecza Deposu
|7,59
|-5,24
|27,25
|Selçuk Gıda
|2,53
|6,30
|47,09
|Senkron Güvenlik
|2,84
|-3,40
|4,03
|Serve Film Prodüksiyon
|4,20
|6,60
|164,15
|Servet GMYO
|15,35
|-1,85
|80,59
|Seyitler Kimya
|12,52
|1,79
|84,39
|Silverline Endüstri
|2,38
|-3,64
|10,19
|Sinpaş GMYO
|1,07
|0,00
|-7,76
|Smartiks Yazılım
|10,06
|-6,42
|2,55
|Soda Sanayii
|5,84
|1,21
|-5,50
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,50
|2,50
|113,20
|Söktaş
|2,92
|-1,68
|10,19
|Sönmez Filament
|6,03
|-7,66
|23,57
|Sönmez Pamuklu
|6,05
|-9,30
|22,97
|Sumaş Suni Tahta
|11,49
|1,68
|16,06
|Şeker Fin. Kir.
|4,88
|-3,37
|2,09
|Şekerbank
|1,00
|-0,99
|-23,66
|Şişe Cam
|4,85
|0,00
|-7,97
|Şok Marketler
|10,93
|-5,37
|1,58
|T. Halk Bankası
|5,20
|-0,57
|-12,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,38
|1,42
|-5,09
|T.S.K.B.
|1,03
|-1,90
|-14,88
|T.Tuborg
|14,46
|5,09
|21,51
|Taç Tarım Ürünleri
|4,68
|9,86
|50,00
|Tat Gıda
|7,62
|-8,41
|25,25
|TAV Havalimanları
|18,20
|1,62
|-33,00
|Taze Kuru Gıda
|13,50
|8,35
|86,46
|Tek-Art Turizm
|1,25
|1,63
|-0,79
|Tekfen Holding
|14,25
|0,64
|-23,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,17
|-6,52
|70,71
|Temapol Polimer Plastik
|5,19
|0,58
|-0,57
|TGS Dış Ticaret
|4,25
|-2,75
|-8,99
|Tofaş Oto. Fab.
|22,34
|0,63
|-4,13
|Torunlar GMYO
|2,34
|0,00
|-14,91
|Trabzon Liman
|10,60
|1,05
|-0,56
|Trabzonspor Sportif
|5,30
|4,54
|146,51
|Trakya Cam
|3,23
|-1,22
|-7,71
|Trend GMYO
|2,63
|-1,13
|19,55
|TSKB GMYO
|1,75
|-3,31
|30,60
|Tuğçelik
|4,70
|-2,89
|18,99
|Tukaş
|14,25
|-0,70
|15,38
|Turcas Petrol
|2,71
|-2,17
|1,50
|Turkcell
|13,95
|0,43
|1,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,63
|-1,57
|-12,17
|Tüpraş
|90,80
|2,14
|-28,39
|Türk Hava Yolları
|10,69
|0,66
|-26,07
|Türk Prysmian Kablo
|3,62
|-2,43
|40,03
|Türk Telekom
|7,38
|-1,20
|0,14
|Türk Traktör
|57,15
|-1,12
|8,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,00
|0,67
|-7,14
|Ufuk Yatırım
|3,71
|-4,87
|43,80
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,07
|0,98
|-2,36
|Ulusoy Elektrik
|31,80
|-2,45
|19,55
|Ulusoy Un Sanayi
|12,70
|-9,99
|232,46
|Umpaş Holding
|0,49
|0,00
|-20,97
|Uşak Seramik
|1,50
|-2,60
|-11,24
|Utopya Turizm
|4,64
|-1,90
|-5,69
|Uzertaş Boya
|3,13
|-1,88
|40,99
|Ülker Bisküvi
|23,70
|-1,09
|5,99
|Ünye Çimento
|4,93
|1,86
|-8,36
|Vakıf Fin. Kir.
|2,03
|0,50
|-16,12
|Vakıf GMYO
|1,92
|-2,04
|10,92
|Vakıf Yat. Ort.
|2,12
|0,47
|-9,01
|Vakıflar Bankası
|4,53
|-1,31
|-17,79
|Vakko Tekstil
|4,74
|-2,27
|4,41
|Vanet Gıda
|1,83
|-9,85
|27,97
|Verusa Holding
|19,40
|0,36
|4,53
|Verusaturk Girisim
|5,00
|-2,34
|-7,24
|Vestel
|13,22
|0,38
|4,75
|Vestel Beyaz Eşya
|19,72
|-1,00
|-8,70
|Viking Kağıt
|4,50
|-1,10
|140,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,63
|-2,59
|8,68
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|-1,41
|-15,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,90
|-3,99
|41,95
|Yataş
|6,62
|-1,49
|-9,81
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,85
|-3,14
|14,91
|Yeni Gimat GMYO
|12,30
|-1,05
|2,75
|Yeşil GMYO
|0,49
|-2,00
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,48
|-4,00
|-27,27
|Yeşil Yatırım Holding
|11,24
|-3,44
|0,09
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.291,90
|-10,00
|113,65
|Yonga Mobilya
|11,82
|0,00
|27,92
|Yükselen Çelik
|7,93
|-2,82
|29,36
|Yünsa
|11,65
|-5,28
|15,72
|Zorlu Enerji
|1,26
|-1,56
|-22,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)