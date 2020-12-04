Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,98
|-1,43
|382,80
|Acıpayam Selüloz
|16,75
|-0,95
|165,26
|Adel Kalemcilik
|23,28
|9,92
|48,28
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,06
|-1,61
|114,24
|Afyon Çimento
|4,46
|-0,22
|95,76
|Ak Enerji
|2,34
|7,34
|114,68
|Akbank
|6,18
|-0,80
|-23,80
|Akçansa
|14,85
|-2,43
|53,18
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,09
|-0,81
|188,63
|Akfen GMYO
|4,14
|-1,19
|2,22
|Akın Tekstil
|26,82
|6,01
|94,49
|Akiş GMYO
|3,84
|5,21
|22,59
|Akmerkez GMYO
|62,60
|-5,44
|179,40
|Aksa
|10,74
|0,75
|53,36
|Aksa Enerji
|7,35
|-0,81
|93,42
|Aksigorta
|8,14
|1,62
|50,24
|Aksu Enerji
|12,93
|-1,82
|-13,05
|Alarko Carrıer
|236,10
|-2,68
|295,31
|Alarko GMYO
|19,63
|-1,26
|33,56
|Alarko Holding
|6,89
|2,07
|17,28
|Albaraka Türk
|1,68
|-1,75
|9,80
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,50
|0,00
|136,71
|Alkim Kağıt
|13,20
|0,38
|143,55
|Alkim Kimya
|14,15
|-1,26
|128,15
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,51
|-4,56
|512,20
|Altınyunus Çeşme
|47,80
|0,46
|378,48
|Anadolu Efes
|22,14
|-1,60
|4,05
|Anadolu Grubu Holding
|21,98
|-1,52
|24,96
|Anadolu Hayat Emek.
|7,92
|-0,25
|30,15
|Anadolu Isuzu
|16,09
|-0,62
|32,21
|Anadolu Sigorta
|7,06
|1,15
|69,98
|Anel Elektrik
|3,29
|0,61
|86,63
|Arçelik
|28,44
|-1,18
|36,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,00
|-0,40
|Arena Bilgisayar
|33,56
|0,18
|360,67
|Armada Bilgisayar
|51,45
|4,11
|213,91
|Arsan Tekstil
|6,97
|-0,85
|94,69
|Artı Yatırım Holding
|6,15
|-6,53
|659,26
|Aselsan
|17,71
|-0,67
|70,11
|Ata GMYO
|5,77
|2,30
|27,37
|Atakule GMYO
|2,53
|-1,17
|31,77
|Atlantis Yatırım Holding
|4,50
|0,00
|350,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,03
|1,00
|110,02
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,00
|6,38
|19,35
|Avrasya GMYO
|3,83
|0,52
|153,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,20
|2,24
|75,82
|Avrupa Yatırım Holding
|5,30
|3,11
|244,16
|Ayen Enerji
|5,69
|-0,18
|63,98
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,30
|-3,42
|415,98
|Aygaz
|12,89
|-0,46
|6,13
|Bagfaş
|19,91
|-1,73
|18,37
|Bak Ambalaj
|19,80
|-1,69
|171,80
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|-2,91
|545,16
|Bantaş Ambalaj
|5,74
|-4,33
|127,78
|Banvit
|37,34
|9,69
|101,08
|Baştaş Başkent Çimento
|12,30
|-6,39
|374,90
|Batı Çimento
|4,47
|2,29
|35,05
|Batısöke Çimento
|2,38
|-1,24
|81,68
|Bayrak Taban Sanayi
|10,12
|7,09
|Bera Holding
|14,72
|9,93
|282,34
|Berkosan Yalıtım
|6,59
|4,27
|140,51
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,72
|-2,11
|51,84
|Beyaz Filo
|10,98
|9,91
|250,82
|Bilici Yatırım
|6,15
|-0,65
|114,55
|Bim Mağazalar
|70,70
|-0,56
|53,00
|Birko Mensucat
|1,17
|-1,68
|277,42
|Birlik Mensucat
|2,65
|0,00
|132,46
|Bizim Mağazaları
|16,20
|-2,47
|46,30
|Borusan Mannesmann
|15,99
|-1,84
|39,65
|Borusan Yat. Paz.
|236,80
|6,00
|295,24
|Bosch Fren Sistemleri
|1.348,00
|-0,88
|368,41
|Bossa
|12,93
|-2,34
|60,42
|Brisa
|19,01
|1,06
|102,69
|Burçelik
|22,08
|-0,45
|280,03
|Burçelik Vana
|60,40
|1,00
|522,04
|Bursa Çimento
|9,20
|1,77
|129,81
|Carrefoursa
|113,00
|5,31
|327,27
|Casa Emtia Petrol
|95,15
|9,87
|913,31
|Ceo Event Medya
|7,13
|0,71
|94,69
|Coca Cola İçecek
|61,75
|1,40
|63,10
|Cosmos Yat. Holding
|8,20
|2,50
|301,96
|Credıtwest Faktorıng
|5,47
|0,92
|89,93
|Çelebi
|95,40
|-1,24
|-3,97
|Çelik Halat
|19,14
|-5,15
|194,46
|Çemaş Döküm
|2,38
|-4,80
|89,87
|Çemtaş
|14,65
|-0,88
|80,22
|Çimbeton
|185,80
|1,47
|350,32
|Çimentaş
|34,42
|2,81
|129,47
|Çimsa
|15,72
|-2,48
|73,13
|Çuhadaroğlu Metal
|6,67
|0,76
|109,09
|Dagi Giyim
|8,58
|-0,81
|243,20
|Dagi Yatırım Holding
|13,17
|-0,23
|482,74
|Dardanel
|25,00
|-2,72
|559,63
|Datagate Bilgisayar
|15,43
|1,18
|97,57
|Demısaş Döküm
|6,36
|-2,75
|82,76
|Denge Holding
|5,80
|-1,69
|323,36
|Deniz GMYO
|3,31
|-0,30
|57,31
|Derimod
|9,78
|0,10
|36,97
|Derlüks Deri
|9,56
|1,16
|136,29
|Desa Deri
|8,21
|-0,12
|80,84
|Despec Bilgisayar
|11,59
|-0,94
|173,35
|Deva Holding
|23,82
|0,17
|166,81
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,26
|0,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,52
|9,44
|479,49
|Ditaş Doğan
|32,30
|-1,22
|239,46
|DO-CO
|504,00
|0,50
|-10,64
|Doğan Burda
|22,80
|-4,52
|275,62
|Doğan Holding
|2,86
|7,92
|59,29
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|0,37
|62,42
|Doğusan
|3,62
|2,26
|74,04
|Doğuş GMYO
|9,28
|-0,75
|104,86
|Doğuş Otomotiv
|28,18
|3,76
|196,01
|Döktaş Dökümcülük
|32,02
|-1,54
|1,18
|Duran Doğan Basım
|10,89
|-2,59
|63,78
|Dyo Boya
|13,15
|9,95
|168,37
|Eczacıbaşı İlaç
|7,01
|-0,57
|92,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,16
|-0,79
|109,29
|Edip Gayrimenkul
|3,05
|0,99
|119,42
|Ege Endüstri
|1.746,00
|1,51
|210,36
|Ege Gübre
|133,40
|-0,22
|170,61
|Ege Profil
|30,66
|9,97
|156,14
|Ege Seramik
|9,95
|5,85
|170,49
|Egeplast
|19,00
|2,70
|52,00
|Ekiz Kimya
|7,76
|-2,76
|1172,13
|Emek Elektrik
|3,74
|5,06
|135,22
|Eminiş Ambalaj
|23,00
|-4,17
|1413,16
|Emlak Konut GMYO
|2,13
|-1,84
|47,13
|Enerjisa Enerji
|11,00
|2,14
|63,30
|Enka İnşaat
|7,14
|-1,52
|27,91
|Erbosan
|35,56
|9,96
|42,35
|Ereğli Demir Çelik
|11,62
|0,00
|31,92
|Ersu Gıda
|5,19
|-0,76
|150,72
|Escort Teknoloji
|6,55
|2,02
|371,22
|Esenboğa Elektrik
|18,32
|-1,77
|Etiler Gıda
|4,28
|-3,17
|266,56
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,33
|-9,98
|169,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,10
|-5,09
|243,44
|Euro Yat. Ort.
|5,25
|-4,37
|366,36
|Euro Yatırım Holding
|2,92
|-1,02
|94,67
|Fade Gıda
|6,30
|-1,25
|Fenerbahçe Futbol
|33,66
|-0,53
|132,62
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,47
|0,54
|63,46
|F-M İzmit Piston
|127,20
|-0,08
|168,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,39
|-0,70
|48,11
|Ford Otosan
|122,30
|6,07
|84,98
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|-2,87
|46,67
|Frigo Pak Gıda
|22,88
|-3,30
|226,60
|Galatasaray Sportif
|4,02
|-1,71
|98,03
|Garanti Bankası
|9,11
|-0,98
|-18,22
|Garanti Faktoring
|11,14
|3,63
|187,86
|Garanti Yat. Ort.
|2,97
|-2,30
|197,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,18
|-4,05
|223,69
|Gediz Ambalaj
|21,08
|0,96
|211,83
|Gentaş
|5,18
|2,57
|151,21
|Gersan Elektrik
|6,19
|0,49
|94,04
|Global Men. Değ.
|6,23
|9,88
|231,38
|Global Yat. Holding
|4,76
|0,21
|-2,26
|Good-Year
|7,57
|-0,66
|86,91
|Göltaş Çimento
|32,84
|-0,12
|84,60
|Gözde Girişim
|6,82
|-1,30
|32,68
|GSD Denizcilik
|4,98
|0,61
|94,53
|GSD Holding
|2,29
|-1,72
|53,69
|Gübre Fabrik.
|51,10
|2,57
|465,27
|Güler Yat. Holding
|14,17
|-0,91
|598,03
|Halk GMYO
|3,34
|1,83
|186,79
|Hatay Tekstil
|13,07
|-1,13
|94,09
|Hedef Girişim
|6,54
|3,15
|174,07
|Hektaş
|12,98
|-1,37
|61,85
|HUB Girişim
|18,50
|-1,49
|97,05
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|-0,44
|98,25
|ICBC Turkey Bank
|6,56
|-0,61
|24,48
|İdealist Danışmanlık
|11,22
|10,00
|237,95
|İdealist GMYO
|7,02
|9,86
|129,41
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|-1,07
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|-1,52
|26,30
|İhlas Gazetecilik
|4,90
|9,37
|7,93
|İhlas Holding
|1,22
|-0,81
|34,07
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|-1,65
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|16,25
|-0,85
|73,25
|Info Yatırım
|5,75
|4,55
|200,29
|İntema
|20,94
|4,28
|126,13
|Inveo Yatırım Holding
|35,72
|2,12
|364,50
|İpek Doğal Enerji
|12,04
|0,17
|55,96
|İskenderun Demir Çelik
|8,64
|0,82
|10,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)