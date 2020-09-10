Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,51
|1,38
|9,42
|Alkim Kimya
|14,10
|13,20
|6,82
|Kartonsan
|681,50
|648,20
|5,14
|Mavi Giyim
|39,22
|37,76
|3,87
|Arçelik
|22,76
|22,02
|3,36
|Good-Year
|5,07
|4,92
|3,05
|Net Holding
|2,23
|2,17
|2,76
|Albaraka Türk
|1,50
|1,46
|2,74
|Selçuk Ecza Deposu
|8,34
|8,13
|2,58
|Coca Cola İçecek
|45,24
|44,20
|2,35
|Sasa Polyester
|15,74
|15,40
|2,21
|Ege Endüstri
|740,00
|724,70
|2,11
|T. Halk Bankası
|5,17
|5,07
|1,97
|Torunlar GMYO
|3,67
|3,60
|1,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,50
|7,36
|1,90
|Trakya Cam
|4,13
|4,06
|1,72
|Anadolu Cam
|5,37
|5,28
|1,70
|İş Bankası (C)
|5,10
|5,02
|1,59
|Soda Sanayii
|7,05
|6,94
|1,59
|Gözde Girişim
|5,37
|5,29
|1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)