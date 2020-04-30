Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|9,46
|8,60
|10,00
|Good-Year
|4,87
|4,43
|9,93
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,62
|5,22
|7,66
|Kartonsan
|478,00
|448,30
|6,63
|Akçansa
|8,39
|8,01
|4,74
|Alarko GMYO
|14,38
|13,76
|4,51
|Net Holding
|2,13
|2,04
|4,41
|Özak GMYO
|2,84
|2,72
|4,41
|Pegasus
|53,00
|51,00
|3,92
|Enerjisa Enerji
|7,70
|7,41
|3,91
|Doğuş Otomotiv
|10,56
|10,21
|3,43
|Ford Otosan
|63,30
|61,55
|2,84
|Tüpraş
|90,80
|88,90
|2,14
|Adana Çimento (A)
|9,64
|9,44
|2,12
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,46
|6,34
|1,89
|Bursa Çimento
|3,92
|3,85
|1,82
|Koç Holding
|15,34
|15,09
|1,66
|TAV Havalimanları
|18,20
|17,91
|1,62
|Aygaz
|10,31
|10,15
|1,58
|Halk GMYO
|1,41
|1,39
|1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)