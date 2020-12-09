Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İskenderun Demir Çelik
|9,37
|9,67
|-3,10
|Petkim
|4,74
|4,89
|-3,07
|Özak GMYO
|4,77
|4,92
|-3,05
|Enerjisa Enerji
|10,93
|11,24
|-2,76
|Kardemir (D)
|5,09
|5,23
|-2,68
|Otokar
|225,00
|230,00
|-2,17
|Gübre Fabrikaları
|46,98
|47,96
|-2,04
|Kerevitaş Gıda
|6,67
|6,77
|-1,48
|Şişe Cam
|7,03
|7,13
|-1,40
|Türk Telekom
|7,91
|8,02
|-1,37
|Ford Otosan
|122,50
|124,20
|-1,37
|Ege Endüstri
|1.652,00
|1.672,90
|-1,25
|Anadolu Grubu Holding
|23,00
|23,26
|-1,12
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,84
|1,86
|-1,08
|Good-Year
|7,36
|7,44
|-1,08
|Torunlar GMYO
|3,77
|3,81
|-1,05
|Selçuk Ecza Deposu
|17,98
|18,16
|-0,99
|Çelebi
|94,20
|95,10
|-0,95
|Bagfaş
|19,37
|19,55
|-0,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,16
|27,40
|-0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)