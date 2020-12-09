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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:58:22 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İskenderun Demir Çelik9,379,67-3,10
Petkim4,744,89-3,07
Özak GMYO4,774,92-3,05
Enerjisa Enerji10,9311,24-2,76
Kardemir (D)5,095,23-2,68
Otokar225,00230,00-2,17
Gübre Fabrikaları46,9847,96-2,04
Kerevitaş Gıda6,676,77-1,48
Şişe Cam7,037,13-1,40
Türk Telekom7,918,02-1,37
Ford Otosan122,50124,20-1,37
Ege Endüstri1.652,001.672,90-1,25
Anadolu Grubu Holding23,0023,26-1,12
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,841,86-1,08
Good-Year7,367,44-1,08
Torunlar GMYO3,773,81-1,05
Selçuk Ecza Deposu17,9818,16-0,99
Çelebi94,2095,10-0,95
Bagfaş19,3719,55-0,92
Alcatel Lucent Teletaş27,1627,40-0,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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