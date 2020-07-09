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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-09 18:51:02 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 2,49 2,76 -9,78
Zorlu Enerji 2,52 2,79 -9,68
Karsan Otomotiv 3,19 3,53 -9,63
MLP Sağlık 20,96 23,10 -9,26
Torunlar GMYO 3,63 3,99 -9,02
Aksa 7,32 7,97 -8,16
GSD Holding 2,14 2,33 -8,15
Oyak Çimento 8,68 9,42 -7,86
Kerevitaş Gıda 4,76 5,14 -7,39
Akçansa 13,88 14,95 -7,16
Anadolu Grubu Holding 20,12 21,64 -7,02
Tümosan Motor ve Traktör 6,91 7,43 -7,00
Albaraka Türk 1,67 1,79 -6,70
Alarko GMYO 17,28 18,50 -6,59
Global Yat. Holding 4,12 4,39 -6,15
Yataş 8,36 8,89 -5,96
Brisa 12,17 12,92 -5,80
İş Fin.Kir. 3,96 4,20 -5,71
Kardemir (D) 3,09 3,27 -5,50
Çemtaş 8,48 8,96 -5,36


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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