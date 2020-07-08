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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:46:49 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,71 2,86 -5,24
Oyak Çimento 9,42 9,87 -4,56
Albaraka Türk 1,79 1,87 -4,28
Karsan Otomotiv 3,53 3,67 -3,81
Bagfaş 17,91 18,59 -3,66
Torunlar GMYO 3,99 4,14 -3,62
Aksa Enerji 5,78 5,99 -3,51
Şekerbank 1,68 1,74 -3,45
DO-CO 328,40 339,40 -3,24
Akçansa 14,95 15,45 -3,24
Çimsa 11,11 11,48 -3,22
Petkim 4,28 4,42 -3,17
Türk Hava Yolları 11,31 11,64 -2,84
Mavi Giyim 47,14 48,40 -2,60
Ford Otosan 73,05 75,00 -2,60
Bursa Çimento 4,67 4,79 -2,51
TAV Havalimanları 17,68 18,12 -2,43
Çelebi 73,00 74,80 -2,41
Pegasus 50,85 52,00 -2,21
Halk GMYO 2,34 2,39 -2,09


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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