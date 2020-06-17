Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|14,42
|14,80
|-2,57
|ASELSAN
|31,84
|32,52
|-2,09
|Koç Holding
|17,08
|17,41
|-1,90
|Ege Endüstri
|623,20
|635,20
|-1,89
|Akçansa
|12,51
|12,75
|-1,88
|Ülker Bisküvi
|24,70
|25,16
|-1,83
|Kerevitaş Gıda
|4,44
|4,52
|-1,77
|Pegasus
|56,15
|57,15
|-1,75
|Bizim Mağazaları
|17,90
|18,21
|-1,70
|Net Holding
|2,33
|2,37
|-1,69
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,93
|-1,55
|Petkim
|3,87
|3,93
|-1,53
|Sasa Polyester
|10,60
|10,76
|-1,49
|Ereğli Demir Çelik
|8,26
|8,38
|-1,43
|Çelebi
|79,90
|81,00
|-1,36
|TAV Havalimanları
|19,05
|19,31
|-1,35
|Reysaş GMYO
|5,37
|5,44
|-1,29
|İş Finansal Kiralama
|3,92
|3,97
|-1,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,97
|6,04
|-1,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,27
|12,40
|-1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)