  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:49:55 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 14,42 14,80 -2,57
ASELSAN 31,84 32,52 -2,09
Koç Holding 17,08 17,41 -1,90
Ege Endüstri 623,20 635,20 -1,89
Akçansa 12,51 12,75 -1,88
Ülker Bisküvi 24,70 25,16 -1,83
Kerevitaş Gıda 4,44 4,52 -1,77
Pegasus 56,15 57,15 -1,75
Bizim Mağazaları 17,90 18,21 -1,70
Net Holding 2,33 2,37 -1,69
Emlak Konut GMYO 1,90 1,93 -1,55
Petkim 3,87 3,93 -1,53
Sasa Polyester 10,60 10,76 -1,49
Ereğli Demir Çelik 8,26 8,38 -1,43
Çelebi 79,90 81,00 -1,36
TAV Havalimanları 19,05 19,31 -1,35
Reysaş GMYO 5,37 5,44 -1,29
İş Finansal Kiralama 3,92 3,97 -1,26
İş Yatırım Menkul Değerler 5,97 6,04 -1,16
Kordsa Teknik Tekstil 12,27 12,40 -1,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı