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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:54:49 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 16,20 18,00 -10,00
Reysaş GMYO 5,30 5,82 -8,93
Tat Gıda 7,62 8,32 -8,41
Alkim Kimya 58,20 61,61 -5,54
Eczacıbaşı İlaç 4,78 5,06 -5,53
Güneş Sigorta 2,99 3,16 -5,38
Şok Marketler 10,93 11,55 -5,37
Selçuk Ecza Deposu 7,59 8,01 -5,24
Netaş Telekomünikasyon 13,20 13,83 -4,56
Çemtaş 7,10 7,39 -3,92
Enka İnşaat 6,05 6,26 -3,35
Odaş Elektrik 1,79 1,85 -3,24
Migros Ticaret 29,34 30,30 -3,17
Aksa Enerji 3,81 3,92 -2,81
Eczacıbaşı Yatırım 10,00 10,28 -2,72
Karel Elektronik 16,46 16,90 -2,60
Koza Madencilik 11,45 11,75 -2,55
Gözde Girişim 3,88 3,98 -2,51
Aksa 6,33 6,49 -2,47
Global Yatırım Holding 3,27 3,35 -2,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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