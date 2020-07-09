Borsada dalgaya gelmeyin

Nevzat Orbay

120 bini test etti

Borsa İstanbul’da, ocak ayında tarihi zirvesine çıkan BIST 100 endeksi, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgının etkisiyle şubat ve martta sert düşse de normalleşme adımlarıyla tekrar yükselişe geçerek, salgın sonrası dönemde ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü. Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk defa 120.000 puanı aşarak birinci seansta 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaştı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi önceki gün 35 milyar liralık rekor işlem hacmi ve yüzde 0,72 değer kazancıyla günü 119.338,85 puandan tamamlamıştı.

Haziran ayında kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin “finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları” verisine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, haziranda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı. BIST 100 endeksi haziranda Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 9,90, TÜFE’ye göre ise yüzde 9,42 ile en fazla getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

‘Temkinli olunmalı’

Analistler, dünya çapında yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, diğer taraftan bol likidite ortamı ve mali politikaların yatırımcı risk iştahını diri tuttuğunu söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 120.000 puanın direnç, sırasıyla 117.500 ve 116.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, küçük yatırımcılara dalgalanmalara karış temkinli olmaları uyarısında bulundu.