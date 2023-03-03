Borsada 6’lı Masa depremi!

6’lı Masa üyesi İYİ Parti’nin “Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı” na karşı çıktığı, Akşener’in İmamoğlu ya da Yavaş’ı önerdiği, CHP liderinin ise iki ismi reddettiği ve 'ipler kopabilir' iddiaları, borsada deprem yarattı, satışlar hızlandı.

6'lı Masa’da son günlerde öne çıkan cumhurbaşkanı adayı krizi, 'ipler kopabilir'e kadar gelince, borsada satışları hızlandırdı.

6'lı Masa toplantısından kulislere taşan söylentilere köşesinde yer veren Sözcü yazarı Aytunç Erkin, “Meral Akşener “Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi” dedi. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek” dedi. Akşener “O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım” diye yanıt verdi. Bunun üzerine ne yapılacağı düşünülürken Kılıçdaroğlu “Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır” deyince Akşener “Ben kalkıp gideyim mi yani” karşılığını verdi” diye yazdı.

Aytunç Erkin, yazısını, diğer liderlerin devreye girdiğini ve herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldığını da ekledi.

Bugün, Altılı Masa'nın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantı bitiminde yaptığı açıklamalarda, “İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatma söz konusu. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Geldiğimiz noktada İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. - Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısındayız. 5 siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediler. Yavaş ve İmamoğlu'nu önerdik” dedi.

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Kriz havasındaki kritik gelişmeler ve Meral Akşener'in açıklamalarıyla borsada satışlar hızlandı. GİK Üyeleri'yle bir araya gelen Akşener'in toplantı bitiminde "6'lı Masa'daki büyük gerginliği" ortaya koyan konuşmasına başladıktan sonra borsa yüzde 3'ü aşan düşüşle 5054,44 puana kadar geriledi.

Borsa güne satıcılı başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 azalışla 5.244,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,70 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 5.244,71 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,58 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,32 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,58 ile holding oldu.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,07 puan değer kaybederek 5.223,34'e indi. Toplam işlem hacmi 37,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'da yaşanan cumhurbaşkanı adayı krizini yansıtan açıklamaları sonrası Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşti ve ilk tepki olarak Borsa İstanbul 100 endeksi'nde kayıp yüzde 3'ü aştı. Endeks sonrasında toplarlanma çabasıyla ilerlerken, saat 16:05 itibarıyla yüzde 1,90 oranında düşüşle 5 bin 158 puan seviyesinde hareket ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi, gün içerisinde 5 bin 54 puana kadar gerilerken, en yüksek 5 bin 298 gördü.



Bankacılık endeksi, aynı dakikalarda yüzde 2,19 oranında düşüşle 4 bin 346 puanda, holding endeksi ise yüzde 2,34 oranında kayıpla 4 bin 714 puanda hareket etti.

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