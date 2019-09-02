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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 877 milyar lira oldu

02 Eylül 2019 Pazartesi 18:37
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 877 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding45.088.267.3291,32
Garanti Bankası38.766.000.0000,77
Akbank37.284.000.0000,76
Tüpraş32.228.951.0402,50
Enka İnşaat28.900.000.0000,79
Turkcell28.534.000.0001,65
Bim Mağazalar28.344.096.0008,41
İş Bankası (C)25.469.830.2000,49
Ereğli Demir Çelik22.540.000.0000,79
ASELSAN21.466.200.0001,90
Ford Otosan20.879.145.0005,28
Yapı ve Kredi Bank.20.019.511.5430,49
Türk Telekom19.110.000.0002,40
Sabancı Holding18.322.827.3000,60
İskenderun Demir Çelik17.603.000.0001,17
Türk Hava Yolları15.883.800.0000,48
Anadolu Efes14.506.578.9441,19
Vakıflar Bankası11.900.000.0000,41
Arçelik11.629.282.4081,28
Koza Altın10.270.875.0002,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:37
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